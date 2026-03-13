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Tamaulipas

IMSS condena presunta agresión contra médica residente en Reynosa

El Instituto reiteró su compromiso de prevenir, atender y erradicar cualquier acto de violencia de género dentro del ámbito laboral

  • 13
  • Marzo
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas informó que ya se encuentra en marcha una investigación tras la denuncia realizada por una médica residente del Hospital General Regional (HGR) No. 270 de Reynosa, al tiempo que reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier acto de violencia o situación que vulnere la integridad del personal de salud.

IMSS Tamaulipas condena actos que vulneren al personal de salud

A través de un posicionamiento oficial, la representación del IMSS en Tamaulipas señaló que el Instituto condena categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad de sus trabajadores, subrayando su compromiso de mantener un entorno laboral seguro, libre de hostigamiento y acoso.

Órgano Interno de Control realizará investigación

Como parte de las acciones emprendidas, se estableció una colaboración directa con el Órgano Interno de Control (OIC), instancia que será la encargada de llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente y con apego a la legalidad, con el objetivo de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas o jurídicas correspondientes.

Brindan acompañamiento a médica residente

El Seguro Social precisó que, de manera prioritaria, se ha brindado atención integral y acompañamiento institucional a la médica residente que presentó la denuncia, además de activar los protocolos de seguridad y los mecanismos de prevención que buscan garantizar condiciones de trabajo dignas y respetuosas para todo el personal de la unidad médica.

IMSS reitera compromiso contra violencia de género

Finalmente, el Instituto reiteró su compromiso de prevenir, atender y erradicar cualquier acto de violencia de género dentro del ámbito laboral, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y equidad en todas sus unidades médicas.

La institución destacó que continuará colaborando con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y asegurar que se cumpla con el marco legal vigente.


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