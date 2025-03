Confirma Disney Pixar secuela de 'Coco': ¿Cuándo se estrena?

La esperada secuela de "Coco" ya es una realidad. Disney Pixar anunció que la historia inspirada en el Día de Muertos tendrá una segunda parte, cuyo estreno está programado para 2029.

La noticia ha causado revuelo entre los fanáticos de la película original, que se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en 2017.

"Coco" marcó un hito en el cine de animación al profundizar en las tradiciones y cultura mexicanas con un alto nivel de detalle. La película ganó dos premios Oscar, a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por "Recuérdame".

Además, su meticulosa producción incluyó la creación de 500 prendas distintas para los personajes, basadas en danzantes del folclore mexicano.

Disney and Pixar’s Coco 2 is officially in the works! pic.twitter.com/BtLzn2oIFP