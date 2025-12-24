EUA dice que necesita unas semanas para publicar archivos Epstein

En un giro inesperado que ha intensificado las acusaciones de encubrimiento, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este miércoles que el cumplimiento total de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein se retrasará "unas semanas más". El motivo: el hallazgo repentino de más de un millón de documentos adicionales potencialmente relevantes.

Este anuncio surge apenas días después de que venciera el plazo legal establecido por el Congreso y horas después de que una coalición bipartidista de 12 senadores exigiera una auditoría independiente al Inspector General del DOJ.

Hallazgo masivo y críticas por incumplimiento

A pesar de que en meses anteriores los fiscales de Manhattan y el FBI aseguraron haber realizado una "revisión exhaustiva", la noticia de este nuevo millón de archivos contradice versiones previas. Actualmente, el DOJ maneja un volumen superior a los 3.6 millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El legislador republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, impulsores de la ley, acusaron al departamento de realizar "censuras ilegales" y solo ceder ante la amenaza de ser declarados en desacato. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó la situación como un "encubrimiento masivo" por parte de la administración Trump.

“La pregunta que los estadounidenses merecen que se responda es simple: ¿qué están ocultando y por qué?”, cuestionó Schumer.

Revelaciones en los documentos publicados

Aunque gran parte del material liberado hasta ahora —incluyendo fotos, registros de llamadas y transcripciones— ya era público o contiene tachaduras severas, los nuevos registros han aportado detalles inéditos:

Vuelos presidenciales: Notas de fiscales indican que Donald Trump voló en el avión privado de Epstein con mayor frecuencia de la que se conocía.

Vínculos reales: Correos electrónicos entre Maxwell y un remitente identificado como "A" (presuntamente el príncipe Andrés de Gran Bretaña) incluyen frases donde este solicita "nuevos amigos inapropiados".

Testimonios de víctimas: Transcripciones del FBI revelan relatos de mujeres que recibieron pagos por actos sexuales para el financiero.

Presión política y defensa de la Casa Blanca

Mientras senadores como Lisa Murkowski (R) y Richard Blumenthal (D) insisten en que una evaluación neutral es esencial para identificar a los facilitadores de la red de tráfico, la Casa Blanca ha cerrado filas. La portavoz Abigail Jackson defendió la gestión de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, asegurando que su equipo está haciendo un "gran trabajo" implementando la agenda presidencial.

El Departamento de Justicia afirma que sus abogados trabajan "día y noche" para anonimizar los datos de las víctimas, pero no ha dado una fecha exacta para la próxima entrega masiva de información.





