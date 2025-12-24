Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Epstein_7a223e4d53
Internacional

EUA dice que necesita unas semanas para publicar archivos Epstein

Este anuncio surge apenas días después de que venciera el plazo legal establecido por el Congreso para difundir esta información

  • 24
  • Diciembre
    2025

En un giro inesperado que ha intensificado las acusaciones de encubrimiento, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este miércoles que el cumplimiento total de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein se retrasará "unas semanas más". El motivo: el hallazgo repentino de más de un millón de documentos adicionales potencialmente relevantes.

Este anuncio surge apenas días después de que venciera el plazo legal establecido por el Congreso y horas después de que una coalición bipartidista de 12 senadores exigiera una auditoría independiente al Inspector General del DOJ.

Hallazgo masivo y críticas por incumplimiento

A pesar de que en meses anteriores los fiscales de Manhattan y el FBI aseguraron haber realizado una "revisión exhaustiva", la noticia de este nuevo millón de archivos contradice versiones previas. Actualmente, el DOJ maneja un volumen superior a los 3.6 millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Epstein

El legislador republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, impulsores de la ley, acusaron al departamento de realizar "censuras ilegales" y solo ceder ante la amenaza de ser declarados en desacato. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó la situación como un "encubrimiento masivo" por parte de la administración Trump.

“La pregunta que los estadounidenses merecen que se responda es simple: ¿qué están ocultando y por qué?”, cuestionó Schumer.

Revelaciones en los documentos publicados

Aunque gran parte del material liberado hasta ahora —incluyendo fotos, registros de llamadas y transcripciones— ya era público o contiene tachaduras severas, los nuevos registros han aportado detalles inéditos:

'No son mis palabras': Trump acusa carta 'falsa' hacia Epstein

  • Vuelos presidenciales: Notas de fiscales indican que Donald Trump voló en el avión privado de Epstein con mayor frecuencia de la que se conocía.
  • Vínculos reales: Correos electrónicos entre Maxwell y un remitente identificado como "A" (presuntamente el príncipe Andrés de Gran Bretaña) incluyen frases donde este solicita "nuevos amigos inapropiados".
  • Testimonios de víctimas: Transcripciones del FBI revelan relatos de mujeres que recibieron pagos por actos sexuales para el financiero.

Presión política y defensa de la Casa Blanca

Mientras senadores como Lisa Murkowski (R) y Richard Blumenthal (D) insisten en que una evaluación neutral es esencial para identificar a los facilitadores de la red de tráfico, la Casa Blanca ha cerrado filas. La portavoz Abigail Jackson defendió la gestión de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, asegurando que su equipo está haciendo un "gran trabajo" implementando la agenda presidencial.

El Departamento de Justicia afirma que sus abogados trabajan "día y noche" para anonimizar los datos de las víctimas, pero no ha dado una fecha exacta para la próxima entrega masiva de información.

tras-cientos-de-documentos-sobre-epstein-aun-quedan-incognitas .jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9c595130_bff4_11f0_8e9b_27a91d3b730a_jpg_995d3928ed
Documentos revelan ocho vuelos de Trump en jet de Epstein
EH_UNA_FOTO_2025_12_22_T141401_904_359a4ba099
Clinton pide divulgar todo el material del caso Epstein
AP_25346085615310_14dce11572
Inicia juicio contra jueza por presunta ayuda a inmigrante
publicidad

Últimas Noticias

chiquimarco_prision_preventiva_db3df64404
Ordenan prisión preventiva a 'Chiquimarco' por violencia familiar
trump_putin_navidad_9d12d57381
Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato
volcadura_autobus_ocho_muertos_851b30e8a5
Deja volcadura de autobús ocho muertos y 19 heridos en Veracruz
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
publicidad
×