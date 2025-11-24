Cerrar X
Escena

Confirman muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte de Gabriela Michel a los 65 años después de sufrir un accidente doméstico

El mundo del espectáculo está de luto, pues este lunes se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años.

Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) quien confirmó este suceso mediante sus redes sociales.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español.  A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", es el mensaje que se puede leer en su publicación. 

Aislinn Derbez tenía una estrecha relación con su madre, quien se casó con el locutor Jorge Alberto Aguilera, a quien recordamos por décadas acompañando a Xavier López "Chabelo".

Hasta el momento ni Aislinn Derbez o su familia han dado un comentario al respecto.


Comentarios

