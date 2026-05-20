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Jeanette homenajeará a Saura en Cannes con '¿Por qué te vas?'

Jeanette interpretará '¿Por qué te vas?' en un homenaje a Carlos Saura durante el Festival de Cannes por los 50 años de 'Cría cuervos'

  • 20
  • Mayo
    2026

La cantante Jeanette participará este miércoles en un homenaje dedicado al cineasta español Carlos Saura durante el Festival de Cannes, donde interpretará el emblemático tema “¿Por qué te vas?” a medio siglo del estreno de la película “Cría cuervos”.

El acto se celebrará en el cine de la playa del festival francés y contará también con la presencia de Anna y Antonio Saura, hijos del reconocido director español.

Jeanette revive canción emblemática

Previo al homenaje, Jeanette aseguró sentirse emocionada por participar en el evento y recordó que no fue convocada para interpretar el tema durante el tributo realizado a Saura en los Premios Goya de 2023.

La cantante señaló que aceptó de inmediato la invitación de la familia del cineasta y reconoció la importancia que tuvo la canción dentro de la película.

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Además, recordó que el tema fue compuesto por José Luis Perales y destacó el impacto que la canción mantiene décadas después de su lanzamiento.

Anna y Antonio Saura compartieron algunas anécdotas sobre la estrecha relación que el director tenía con la música y particularmente con “¿Por qué te vas?”.

Antonio Saura recordó entre risas que durante meses escucharon la canción constantemente debido a la insistencia del cineasta en incluirla en la película.

Aunque inicialmente no convencía al entorno del director, el tiempo convirtió el tema en una pieza icónica tanto del cine español como de la cultura popular internacional.

Cannes mantiene vínculo con Carlos Saura

La familia del realizador destacó que el homenaje resulta especialmente significativo debido a la estrecha relación que Saura mantuvo con el Festival de Cannes a lo largo de su trayectoria.

Los hijos del cineasta recordaron que el festival francés fue clave para impulsar varias de sus producciones, entre ellas La prima Angélica, reconocida en Cannes en 1974.

También señalaron que gracias a la exhibición internacional de sus filmes, algunas obras pudieron estrenarse en España pese a la censura impuesta durante la dictadura de Francisco Franco.


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