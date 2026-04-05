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Controversia en Londres por Kanye West en festival de Reino Unido

La programación del rapero estadounidense Kanye West como cabeza de cartel del Wireless Festival ha desatado una ola de críticas en el Reino Unido

  • 05
  • Abril
    2026

La programación del rapero estadounidense Kanye West como cabeza de cartel del Wireless Festival ha desatado una ola de críticas en el Reino Unido, debido a su historial de declaraciones antisemitas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó como “profundamente preocupante” que el artista haya sido contratado para encabezar el evento, previsto del 10 al 12 de julio en Finsbury Park.

“El antisemitismo en cualquier forma es aborrecible y debe enfrentarse con firmeza”, afirmó Starmer en declaraciones a medios británicos.

Rechazo político y social

A las críticas se sumaron figuras como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien consideró que los comentarios del rapero son “ofensivos y equivocados” y no representan los valores de la ciudad.

Diversas organizaciones, entre ellas Campaign Against Antisemitism, también condenaron la decisión y pidieron incluso que se prohíba la entrada del artista al país.

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Otros grupos como el Consejo de Liderazgo Judío y el Board of Deputies of British Jews señalaron que permitir su participación en un escenario de gran alcance contribuye a normalizar el odio, en un contexto de aumento de incidentes antisemitas en el país.

¿Por qué las críticas?

Kanye West tiene un historial documentado de declaraciones antisemitas desde 2022, que incluyen alabanzas a Adolf Hitler y el nazismo. Frases como “I am a Nazi” o acciones como poner a la venta camisetas con esvásticas, han dejado de que hablar.

Lee aquí la nota completa: Kanye West quería lanzar playera con esvástica desde hace años

Asimismo, ha hecho múltiples comentarios antisemitas en redes sociales y entrevistas.

Lee aquí la nota completa: Kanye West elogia a Hitler y asegura ser nazi

Aunque se disculpó públicamente en enero de 2026, atribuyendo parte de su conducta a su trastorno bipolar, y ha intentado distanciarse de esas controversias, muchos consideran que sus disculpas no han sido suficientes, especialmente porque después de disculpas anteriores volvió a hacer comentarios similares. 

Lee aquí la nota completa: Kanye West publica disculpa por comentarios antisemitas

Retiro de patrocinio

En medio de la controversia, algunas empresas han anunciado que retirarán su patrocinio del festival.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido una postura oficial sobre la permanencia de West en el cartel.

La participación del artista, también conocido como Ye, ha reavivado el debate sobre si es posible separar la obra del comportamiento de un creador, especialmente cuando se trata de figuras acusadas de promover discursos de odio.


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