Kanye West publica disculpa por comentarios antisemitas

El rapero y diseñador Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, publicó una disculpa pública dirigida a las comunidades judía y negra tras años de controversias por comentarios y comportamientos antisemitas y racistas que marcaron su carrera reciente.

La disculpa apareció como un anuncio de página completa en la edición del 26 de enero de The Wall Street Journal, espacio que el propio artista pagó y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales mediante capturas del documento.

Reconocimiento y arrepentimiento

En el texto, West calificó su conducta pasada como “imprudente” y profundamente dañina, y asumió la responsabilidad por el impacto de sus palabras y acciones tanto en su entorno cercano como en el público en general.

“Perdí el contacto con la realidad”, escribió, al tiempo que negó ser nazi o antisemita y afirmó: “Amo a la gente judía”.

El artista reconoció haber utilizado y comercializado simbología extremista, incluida la esvástica, a la que describió como “el símbolo más destructivo” que adoptó durante un periodo de deterioro de su juicio.

Salud mental y contexto personal

West explicó que su comportamiento estuvo influido por un trastorno bipolar tipo 1 no tratado y por una supuesta lesión cerebral en el lóbulo frontal derivada de un accidente automovilístico ocurrido hace más de dos décadas, condición que aseguró no fue diagnosticada correctamente sino hasta 2023.

Aunque vinculó su estado mental con sus decisiones, subrayó que esto no justifica sus acciones y señaló que actualmente se encuentra en tratamiento.

También afirmó que su esposa fue clave para convencerlo de buscar ayuda profesional tras tocar fondo.

Mensaje a la comunidad negra

Además de dirigirse a la comunidad judía, West ofreció disculpas a la comunidad negra, a la que reconoció como la base de su identidad y carrera artística.

Admitió que no supo dimensionar la responsabilidad que conlleva su influencia como figura pública de alcance global.

La disculpa se produce tras varios años de polémicas iniciadas en 2022, que incluyeron declaraciones antisemitas públicas, publicaciones provocadoras en redes sociales y la venta de mercancía con símbolos extremistas en 2025, hechos que derivaron en la pérdida de importantes asociaciones comerciales, entre ellas con Adidas.

Las reacciones ante el anuncio han sido mixtas.

Mientras algunos usuarios y analistas dudan de la sinceridad del mensaje debido a disculpas previas y cambios de postura del artista, otros consideran el gesto como un paso positivo vinculado a su tratamiento de salud mental y a un posible proceso de rendición de cuentas a largo plazo.

West concluyó su mensaje señalando que no espera perdón inmediato y que su intención es recuperar la confianza con hechos y cambios sostenidos en el tiempo.

