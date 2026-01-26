Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T103756_682_758c286666
Escena

Kanye West publica disculpa por comentarios antisemitas

Ye publicó un anuncio de página completa en The Wall Street Journal donde ofrece disculpas por años de expresiones antisemitas y racistas

  • 26
  • Enero
    2026

El rapero y diseñador Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, publicó una disculpa pública dirigida a las comunidades judía y negra tras años de controversias por comentarios y comportamientos antisemitas y racistas que marcaron su carrera reciente.

La disculpa apareció como un anuncio de página completa en la edición del 26 de enero de The Wall Street Journal, espacio que el propio artista pagó y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales mediante capturas del documento.

G_mLfgEWEAAaEFg.jfif

Reconocimiento y arrepentimiento

En el texto, West calificó su conducta pasada como “imprudente” y profundamente dañina, y asumió la responsabilidad por el impacto de sus palabras y acciones tanto en su entorno cercano como en el público en general.

“Perdí el contacto con la realidad”, escribió, al tiempo que negó ser nazi o antisemita y afirmó: “Amo a la gente judía”.

El artista reconoció haber utilizado y comercializado simbología extremista, incluida la esvástica, a la que describió como “el símbolo más destructivo” que adoptó durante un periodo de deterioro de su juicio.

Salud mental y contexto personal

West explicó que su comportamiento estuvo influido por un trastorno bipolar tipo 1 no tratado y por una supuesta lesión cerebral en el lóbulo frontal derivada de un accidente automovilístico ocurrido hace más de dos décadas, condición que aseguró no fue diagnosticada correctamente sino hasta 2023.

EH UNA FOTO - 2026-01-26T103954.501.jpg

Aunque vinculó su estado mental con sus decisiones, subrayó que esto no justifica sus acciones y señaló que actualmente se encuentra en tratamiento.

También afirmó que su esposa fue clave para convencerlo de buscar ayuda profesional tras tocar fondo.

Mensaje a la comunidad negra

Además de dirigirse a la comunidad judía, West ofreció disculpas a la comunidad negra, a la que reconoció como la base de su identidad y carrera artística.

Admitió que no supo dimensionar la responsabilidad que conlleva su influencia como figura pública de alcance global.

La disculpa se produce tras varios años de polémicas iniciadas en 2022, que incluyeron declaraciones antisemitas públicas, publicaciones provocadoras en redes sociales y la venta de mercancía con símbolos extremistas en 2025, hechos que derivaron en la pérdida de importantes asociaciones comerciales, entre ellas con Adidas.

EH UNA FOTO - 2026-01-26T104018.489.jpg

Las reacciones ante el anuncio han sido mixtas.

Mientras algunos usuarios y analistas dudan de la sinceridad del mensaje debido a disculpas previas y cambios de postura del artista, otros consideran el gesto como un paso positivo vinculado a su tratamiento de salud mental y a un posible proceso de rendición de cuentas a largo plazo.

West concluyó su mensaje señalando que no espera perdón inmediato y que su intención es recuperar la confianza con hechos y cambios sostenidos en el tiempo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_kanye_peso_pluma_397beae528
Crece rumor de Peso Pluma con Kanye West en la Plaza de Toros
Captura_de_pantalla_2026_01_14_a_la_s_11_12_24_p_m_f50d7385c3
Absuelven a Chiara Ferragni del caso Pandorogate
escena_trump_diddy_996d88a7a4
Trump le niega una petición de indulto a 'Diddy'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T090952_223_a2fa7aba11
Comandante del ICE abandona Minneapolis tras críticas por muertes
EH_COLLAGE_4012c3b7d1
Envió de petróleo a Cuba, 'es una decisión soberana': Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T085614_483_d473bd355c
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×