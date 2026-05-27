Víctor Pérez acusa fallas en reforma judicial federal

La reforma judicial promovida a nivel federal continúa enfrentando críticas dentro del Congreso de la Unión, luego de que diputados de oposición advirtieran que los cambios al sistema de justicia no solo han generado incertidumbre entre inversionistas, sino que tampoco han logrado responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

Durante la discusión de modificaciones relacionadas con la implementación del nuevo modelo judicial en la Cámara de Diputados, el legislador federal por Nuevo León, Víctor Pérez Díaz, cuestionó que la misma mayoría legislativa que impulsó la reforma ahora busque realizar ajustes para corregir errores detectados desde su aprobación.

Víctor Pérez señala inconsistencias en reforma judicial

En su intervención en tribuna, el diputado panista aseguró que las modificaciones actualmente planteadas evidencian que el proyecto original presentó fallas desde su diseño.

“¿Nos mintieron cuando dijeron que aquella era la gran transformación de la justicia mexicana o nos están mintiendo cuando vienen a corregirla? Lo que este dictamen revela es algo mucho más delicado, que el modelo nació con problemas desde su origen”, expresó.

Diputado acusa improvisación en cambios al Poder Judicial

El legislador del Partido Acción Nacional sostuvo que la reforma judicial fue aprobada sin la planeación suficiente y que actualmente requiere ajustes urgentes para corregir problemas detectados tras su implementación.

“Su gran reforma judicial llegó incompleta, llegó improvisada y hoy necesita ser corregida por quienes hace apenas unos meses la llamaban la reforma histórica. Y lo peor aún, queda mucho que hacer porque lo hicieron sobre las rodillas”, declaró.

Durante el debate legislativo, Pérez Díaz insistió en que la incertidumbre jurídica derivada de la reforma también ha comenzado a impactar la percepción de inversionistas nacionales y extranjeros.

Advierten desconfianza internacional en sistema judicial mexicano

El diputado federal aseguró que gobiernos y empresas extranjeras han comenzado a solicitar mecanismos independientes de arbitraje ante la falta de confianza en el sistema judicial mexicano.

Según explicó, tanto Estados Unidos como diversos países europeos han manifestado preocupación sobre la autonomía y estabilidad del nuevo modelo de justicia en México.

La discusión sobre la reforma judicial continúa generando posturas divididas entre legisladores, especialistas y sectores empresariales, mientras avanzan los ajustes legislativos relacionados con su aplicación.

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