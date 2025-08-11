Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso este lunes 11 de agosto.

Georgina compartió la noticia en Instagram, mostrando un impresionante anillo de diamantes con la frase: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas."

La pareja, que lleva casi una década juntos, ha dado un gran paso en su relación, generando entusiasmo entre sus seguidores.

La historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzó en 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta.

Según han relatado, fue un flechazo instantáneo.

Ronaldo, entonces estrella del Real Madrid, quedó cautivado por Georgina, y aunque al principio mantuvieron su relación en privado, pronto se convirtió en una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.

En 2017, asistieron juntos a la gala de los premios FIFA The Best, oficializando su relación, y ese mismo año nació su primera hija en común, Alana Martina.

A lo largo de nueve años, la pareja ha construido una vida juntos, marcada por momentos de lujo, desafíos personales y un fuerte compromiso familiar.

Tienen dos hijas biológicas, Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022), y Georgina ha asumido el rol de madre para los otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

