Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_16_4d90bca3b5
Nacional

Dictan prisión preventiva contra exasesora de García Luna

Esta mujer es acusada del desvío de más de 5,000 millones de dólares en recursos públicos destinados al sistema penitenciario

  • 19
  • Diciembre
    2025

Autoridades federales impusieron este viernes prisión preventiva justificada contra María Vanessa "N", excolaboradora y apoderada legal de una empresa presuntamente utilizada como fachada por el exsecretario Genaro García Luna.

Cae uno de 60 acusados por saqueo en cárceles: caso García Luna.png

Una jueza federal dictó la medida cautelar contra la mujer, quien es acusada por el desvío de más de 5,000 millones de pesos en recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

Luego de dicho dictamen, María Vanessa "N" fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos, mientras se define su situación jurídica.

En tanto, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que amplió el plazo de 72 a 144 horas para determinar si será vinculada o no.

Aprehenden a exasesora de García Luna

La Fiscalía General de la República informó el pasado jueves sobre la aprehensión de María Vanessa "N", por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Imponen prision preventiva Garcia Luna Maria Vanessa.jpg

Dicha detención se efectúo en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, con elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades federales.

Al ser localizada, la acusada fue trasladada hacia el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, donde quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Playa_archivo_ec535e589b
México advierte de seis playas donde no es seguro nadar
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
Salinas_Victoria_primera_vez_sede_de_las_Ligas_Menores_de_Beisbol_c941d64a03
Albergará Salinas Victoria Serie Nacional de Ligas Pequeñas
publicidad

Últimas Noticias

a158178d_722f_4339_857d_4eefdad34c06_7621f444cd
Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×