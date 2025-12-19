Dictan prisión preventiva contra exasesora de García Luna

Autoridades federales impusieron este viernes prisión preventiva justificada contra María Vanessa "N", excolaboradora y apoderada legal de una empresa presuntamente utilizada como fachada por el exsecretario Genaro García Luna.

Una jueza federal dictó la medida cautelar contra la mujer, quien es acusada por el desvío de más de 5,000 millones de pesos en recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

Luego de dicho dictamen, María Vanessa "N" fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos, mientras se define su situación jurídica.

En tanto, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que amplió el plazo de 72 a 144 horas para determinar si será vinculada o no.

Aprehenden a exasesora de García Luna

La Fiscalía General de la República informó el pasado jueves sobre la aprehensión de María Vanessa "N", por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Dicha detención se efectúo en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, con elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades federales.

Al ser localizada, la acusada fue trasladada hacia el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, donde quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente.

