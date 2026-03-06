Critica autor de 'Macarena' uso de canción en video de bombardeos

El músico español Antonio Romero Monge, integrante del dúo Los del Río y coautor del éxito mundial "Macarena", expresó su molestia luego de que la canción fuera utilizada por la Casa Blanca en un video difundido en redes sociales que muestra bombardeos contra Irán.

En declaraciones a medios locales en Sevilla, el artista señaló que el tema fue creado con un espíritu completamente distinto.

“La gente puede hacerla suya a su antojo, pero yo la compuse para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz”, afirmó.

El video, publicado por la Casa Blanca, combina imágenes de los recientes ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes con la conocida melodía de fondo.

Romero Monge reconoció que al ver el material sintió sorpresa e incomodidad por la asociación entre la canción y un contexto bélico.

“Cuando vi el video se me pusieron los vellos de punta. Me pregunté por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática para algo así”, comentó.

Incluso bromeó con que, después de ese uso, el tema podría terminar sonando en lugares inesperados.

“A ver si ahora la ponen de moda hasta en los tanatorios”, dijo.

Un éxito mundial que marcó a varias generaciones

Cabe recordar que la canción fue compuesta en 1993 por el dúo sevillano y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical que trascendió fronteras.

Tras consolidarse como un éxito en España, “Macarena” alcanzó popularidad global y se transformó en uno de los temas más reconocidos de la música pop de los años noventa.

De hecho, durante la campaña presidencial estadounidense de 1996, los entonces candidatos Hillary Clinton y Al Gore llegaron a bailar la coreografía frente a simpatizantes, reflejo del impacto cultural que tuvo la canción en Estados Unidos.

Un tema pensado para celebrar, no para la guerra

Más de tres décadas después de su lanzamiento, Romero Monge sostiene que el tema sigue siendo uno de los más populares a nivel internacional.

“Treinta y tres años después sigue siendo la canción más popular del mundo”, aseguró.

Sin embargo, el músico dejó claro que nunca imaginó que su obra sería utilizada en un contexto militar, mucho menos acompañando imágenes de bombardeos.

