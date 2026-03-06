Explora Harry Styles sonido electrónico en nuevo álbum

El nuevo disco de Harry Styles marca un cambio claro en su trayectoria como solista. “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” es un álbum que apuesta por la electrónica y la cultura de club como punto de partida para construir una experiencia sonora distinta dentro del pop contemporáneo. El proyecto llega después del éxito de “Harry’s House”, el material que en 2023 obtuvo el premio a álbum del año en los Grammy.

El cantante británico comenzó a trabajar en este nuevo material a inicios de 2025 en Berlín junto a sus colaboradores habituales Kid Harpoon y Tyler Johnson. La elección de la capital alemana no fue casual: la ciudad y su tradición electrónica influyeron directamente en el sonido del disco.

La escena electrónica de Berlín influyó en el sonido del álbum

Durante el proceso creativo, Styles incorporó nuevas referencias musicales. Entre los artistas que escuchaba con frecuencia mientras corría o trabajaba en las sesiones del álbum estaban Four Tet, Floating Points y Jamie xx, además de DJs de techno como Ben Klock y Fadi Mohem.

Estas influencias se reflejan en la estructura musical del disco, que privilegia sintetizadores repetitivos, arpegios y líneas de bajo profundas. El resultado es un sonido que busca reproducir la energía física de una pista de baile y la sensación colectiva que se genera en los clubes nocturnos.

“Aperture” abre el disco con una construcción electrónica

El primer adelanto del álbum fue “Aperture”, una canción de apertura que se desarrolla durante cinco minutos con una progresión de sintetizadores. Styles explicó que parte de la inspiración surgió tras asistir a un concierto de LCD Soundsystem y escuchar a la banda británica de post-punk The Durutti Column.

El tema plantea una idea central del álbum: la libertad que surge del anonimato dentro de una multitud, especialmente en contextos como conciertos o pistas de baile.

La segunda mitad del disco apuesta por el ritmo y la energía

En la segunda parte del álbum destacan canciones como “Dance No More”, una pista con influencias funk que incorpora coros pensados para el canto colectivo. El tema mezcla referencias a la cultura dance y al sonido clásico de canciones como “Super Freak” de Rick James.

También sobresale “Ready, Steady, Go!”, que combina una producción de estilo maximalista con guitarras de inspiración española, mientras que “Pop” mantiene una estructura electrónica con una carga rítmica constante. En varios momentos del disco se perciben influencias cercanas al sonido de la banda dance-punk Hot Chip.

El álbum también mantiene elementos del estilo clásico de Styles

A pesar de la experimentación sonora, el disco conserva algunos rasgos característicos del cantante. En canciones como “Coming Up Roses”, escrita únicamente por Styles, la voz toma un papel central acompañada por una orquesta de 39 músicos con arreglos del director Jules Buckley.

Otros temas, como “Paint By Numbers”, retoman el estilo acústico cercano al folk de finales de los años sesenta y principios de los setenta, mientras que el cierre del álbum incluye referencias líricas al dúo Simon & Garfunkel.

Un álbum que explora la relación entre fama y comunidad

Uno de los momentos más representativos del disco aparece en la canción “Paint By Numbers”, donde Styles canta: “Oh, what a gift it is to be noticed”. La frase resume una reflexión presente a lo largo del álbum: la fama como una forma de conexión colectiva más que como un elemento individual.

En conjunto, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” se presenta como un proyecto que busca explorar nuevas direcciones dentro del pop sin abandonar por completo las bases que han definido la carrera de Harry Styles como solista.

