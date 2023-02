¿Cuál será el setlist de Rihanna en el Super Bowl?

Rihanna será la encargada del show del Medio Tiempo en el partido de este domingo 12 de febrero, y se especulan cuales podrían ser las sorpresas del show.

El Super Bowl se acerca, el juego donde se enfrentarán los Chiefs de Kansas City, y los Eagles de Philadelphia, este domingo 12 de febrero, traerá de vuelta a los escenarios a Rihanna luego de tener más de seis años de ausencia, ya que su último trabajo musical fue su disco ‘Anti’ en 2016.

El 25 de septiembre 2022 se confirmó que sería la encargada del show de Medio Tiempo del partido.





Durante este tiempo de ausencia, Rihanna no solo formó una familia, sino que también se centró en su marca de maquillaje ‘Fenty Beauty’ y su línea de lencería para hombre y mujer ‘Savage X Fenty’, donde ha destacado por sus shows y pasarelas; como parte de la celebración de su próxima presentación la cantante ha lanzado diversos artículos con temática del futbol americano.













¿Cuánto durará su espectáculo?

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta tarde, se reveló que el show, en el que habrá una colaboración con Apple Music, durará alrededor de 13 minutos y la cantante reveló que le costó mucho poder escoger las canciones que interpretará durante el evento ya que elaboró 39 posibles listas de canciones que no podían faltar durante su repertorio; y aunque no reveló las canciones oficiales, adelantó a que será una presentación donde no parará el baile de principio a fin, además de que habrá presencia caribeña.

“La lista de canciones fue el mayor reto. Eso fue lo más difícil. La parte más dura, decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar, de eso se va a tratar este show, será una celebración a mi catálogo de la mejor forma posible”, dijo Rihanna.





Precisamente la temática de su show será El Caribe, puesto que busca motivar a la comunidad sobre que sí se pueden cumplir los sueños.

Precisamente, encabezar un show de esa talla, es uno de los sueños por cumplir por la cantante, sin embargo, compartió que fue todo un reto, ya que tuvo que comenzar los ensayos a tan solo unas pocas semanas de haber dado a luz a su primogénito; y volver a los escenarios con un espectáculo tan grande, significa mucho para ella.

“Cuando te vuelves mamá hay algo que ocurre por lo que sientes que puedes apoderarte del mundo, que puedes hacer cualquier cosa. El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo”, dijo Rihanna. “Hay algo emocionante sobre el reto que implica todo”, expresó la intérprete.

Apple Music reemplazó este año a Pepsi tras una década como patrocinador del medio tiempo. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero según analistas, se espera que la liga obtenga al menos 50 millones de dólares por año por los derechos.

Aquí una lista de las posibles canciones que puede interpretar en el Medio Tiempo.



1. Pon de Replay

2. Umbrella

3. Don’t Stop The Music

4. Rude Boy

5. Disturbia

6. Only World (In the World)

7. Love The Way You Lie

8. We Found Love

9. Where Have You Been

10. Diamonds

11. Pour It Up

12. Work

13. Love On The Brain

14. Needed Me

15. Stay





Posibles invitados

Aunque no se tiene confirmada ninguna estrella para acompañarla en el show del Medio Tiempo, basándose en sus temas, se podría sospechar de algunos cantantes que pudieran subir al escenario para interpretar a dueto algunas de sus canciones más populares.

Eminem: Aunque el rapero estuvo en la edición pasada del Super Bowl, no sería descabellado que volviera al Medio Tiempo para acompañar a Rihanna en una de las canciones más emblemáticas de los 2000’s: ‘Love The Way You Lie’. Beyónce, Coldplay y Bruno Mars son algunos artistas que han participado en más de una ocasión en el show de la NFL.





Calvin Harris: El conocido Dj pudiera acompañar a la cantante de Barbados para dos temas trascendentales en la carrera de ‘Riri’: Whe Found Love y This Is What You Came For.

Drake: La relación entre los cantantes se ha tornado complicada durante los últimos años y es que sostuvieron una relación sentimental intermitente durante la década del 2010 y aunque han compartido escenario en múltiples ocasiones, desde hace un par de años se rumuró que su amistad se fracturó, especialmente luego de que el cantante declarara su amor por Rihanna y pareciera haberse ‘enojado’ al conocer la noticia del embarazo de ella junto con ASAP Rocky.

Sin embargo, una de las canciones más representativas y más fuertes apuestas para su ‘setlist’ es “Work”, canción en la que comparten créditos. También colaboraron en “What’s My Name?”. De aparecer Drake, sería una de las más grandes sorpresas de la noche.

Dj Khaled: El productor y creador del éxito ‘God Did’ nominado al Grammy, colaboró con Rihanna en la canción ‘Wild Thoughts’, tema que rápidamente se apoderó de las listas de reproducción en 2017. Ambos se han mostrado su apoyo públicamente en diversas ocasiones, por lo que es una probabilidad muy alta que pudieran compartir escenario durante el Medio Tiempo.





Con información de AP.