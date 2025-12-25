Muere Mohammad Bakri, actor y cineasta palestino reconocido

Mohammad Bakri, actor y director palestino reconocido por abordar en su obra las tensiones de identidad, memoria y conflicto en Medio Oriente, falleció a los 72 años, confirmó su familia.

Su muerte se produjo tras complicaciones cardíacas y pulmonares, de acuerdo con medios locales.

Bakri dejó una huella profunda tanto en el cine árabe como en el israelí, al participar en producciones en ambos idiomas y construir una carrera marcada por la coherencia artística y el compromiso político.

“Jenin, Jenin”, la obra que marcó su destino

El nombre de Bakri quedó ligado de forma definitiva al documental "Jenin, Jenin" (2003), una película que retrató la devastación vivida por habitantes palestinos de la ciudad cisjordana tras una operación militar israelí durante la segunda intifada.

La cinta fue prohibida en Israel y desató una larga batalla judicial que acompañó al cineasta durante casi dos décadas.

En 2022, la Corte Suprema israelí ratificó la prohibición del filme y ordenó a Bakri el pago de una indemnización por difamación, una resolución que consolidó su figura como una de las más controvertidas dentro del debate cultural israelí.

Nacido en el norte de Israel y con ciudadanía israelí, Bakri encarnó como pocos las complejidades de ser palestino dentro de la sociedad israelí.

Estudió en la Universidad de Tel Aviv y actuó en el teatro nacional de Israel, además de participar en películas israelíes destacadas en las décadas de 1980 y 1990.

Su monólogo El Pesoptimista, inspirado en la obra del escritor Emile Habiby, se convirtió en un referente por explorar las contradicciones emocionales y políticas de quienes habitan entre dos identidades.

Reconocimiento y legado

En años recientes, Bakri volvió a la pantalla con "Todo lo que queda de ti" (2025), un drama sobre una familia palestina a lo largo de más de siete décadas, en el que compartió créditos con sus hijos Adam y Saleh Bakri.

La cinta fue preseleccionada al Óscar como mejor película internacional.

