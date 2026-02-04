Podcast
Escena

Manilow pospone residencia en Las Vegas por tratamiento de cáncer

El cantante retrasó su residencia de febrero a marzo para recuperarse del tratamiento por cáncer de pulmón, pero mantiene gira en estadios que inicia este mes

  • 04
  • Febrero
    2026

Barry Manilow anunció que su residencia en Las Vegas cambió su fecha debido a que se someterá a un tratamiento contra el cáncer de pulmón.

La residencia del cantante estadounidense en la ciudad del pecado estaba programada para iniciar este 12 de febrero y terminar el 21 del mismo mes, pero fue reprogramada para marzo, con el fin de recuperarse tras el tratamiento.

Ahora, la residencia se llevará a cabo del 26 al 28 de marzo.

"Estoy bien y me estoy recuperando bien de la cirugía (...) Sin embargo, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de mi médico, hemos decidido posponer las fechas de mi residencia", escribió en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, Manilow mantiene previsto iniciar su gira por estadios el próximo 27 de febrero, siendo el primer recinto de esta gira el Benchmark International Arena de Tampa.

La última fecha de esta gira será el 19 de ese mes en Georgia.

El cantante ya había reprogramado las fechas de su gira de enero para marzo y abril y prometió que pronto lanzaría nueva música.

En diciembre, Manilow anunció que se sometería a una cirugía para extirpar "una mancha cancerosa" de su pulmón que fue descubierta después de terminar una serie de conciertos navideños.


