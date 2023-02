Cumple Yoko Ono, viuda de John Lennon, 90 años

La viuda del cantante y fundador de The Beatles, John Lennon; Yoko Ono, cumple este 18 de febrero 90 años de edad.

A través de redes sociales se dio a conocer la conmemoración del nacimiento de la artista conceptual y la que fuera esposa del co fundador de la banda británica The Beales, John Lennon.

Durante su trayectoria artística, Ono ha colaborado con el movimiento vanguardista desde los años 60, igualmente formó parte de la corriente artística 'Fluxus'.

Fue durante estos años que conoció y se casó con el guitarrista de los Beatles, con quién compuso varias piezas musicales y canciones, entre los cuales se encuentran Unfinished Music No.1: Two Virgins; Unfinished Music No.2: Life with the Lions; Wedding Album; Some Time in New York City; Double Fantasy, y Milk and Honey, que se publicó de forma postuma.

Además, participó en varios proyectos audiovisuales de corte experimental como Eye blink, Bottoms, Match, Cut Piece; su más reciente colaboración fue en la película de Wes Anderson, Isla de Perros.

Actualmente, al ser heredera de Lennon tiene una fortuna de casi 600 millones de dólares.