Shakira romperá récord económico en Río con show en Copacabana

El concierto gratuito de la colombiana proyecta un impacto de 160 millones de dólares, superando las cifras generadas por Madonna y Lady Gaga en la playa más emblemática de Brasil.

El esperado concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana, programado para este sábado en Río de Janeiro, no solo promete reunir a millones de fanáticos, sino también convertirse en el espectáculo con mayor impacto económico entre los grandes eventos musicales recientes organizados en la ciudad brasileña.

De acuerdo con cifras oficiales divulgadas por la alcaldía de Río, la presentación de la estrella colombiana generará alrededor de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) para la economía local, superando ampliamente los resultados obtenidos por Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Supera a Madonna y Lady Gaga en derrama económica

Las proyecciones colocan a Shakira por encima de Madonna, cuyo concierto dejó 469 millones de reales (95.7 millones de dólares), y de Lady Gaga, que alcanzó 592 millones de reales (120 millones de dólares).

El alcalde Eduardo Paes destacó que el espectáculo de la intérprete de “Hips Don’t Lie” representa una inversión estratégica para la ciudad, ya que la municipalidad destinó cerca de 20 millones de reales (4 millones de dólares), con una expectativa de retorno 40 veces superior.

“Los cálculos son los mejores posibles: récord en el aeropuerto internacional de Galeão, en la terminal de autobuses y en la llegada de turistas extranjeros”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa sobre la logística del evento.

Dos millones de asistentes y turismo récord

Según el estudio elaborado por la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y Riotur, el concierto atraerá a cerca de 2 millones de personas, consolidando a Copacabana como uno de los mayores escenarios de espectáculos masivos del mundo.

Del total estimado:

278 mil serán turistas brasileños

32 mil visitantes internacionales

1.7 millones corresponderán a residentes de Río y su zona metropolitana

Los gastos proyectados reflejan la magnitud del fenómeno:

Turistas nacionales: 111 dólares diarios durante tres días

Turistas extranjeros: 128 dólares diarios durante cuatro días

Público local: 29 dólares diarios

En conjunto, el movimiento económico estimado asciende a 776.2 millones de reales en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Las autoridades consideran que estos conciertos gratuitos han reposicionado a Río de Janeiro como capital internacional del entretenimiento en vivo, utilizando eventos de alto perfil como motor económico y turístico.

La apuesta por Shakira refuerza esa estrategia, con previsiones que incluso podrían superar registros aeroportuarios previos, especialmente al considerar que algunas estimaciones aún no incluyen operaciones del aeropuerto Santos Dumont.

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