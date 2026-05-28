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Santana y Becky G lanzan canción para denunciar redadas en EUA

Este sencillo denuncia una ofensiva migratoria por parte del Gobierno estadounidense, donde se resaltan las redadas masivas contra centros santuario

  • 28
  • Mayo
    2026

El guitarrista mexicano Carlos Santana lanzó una canción en colaboración con Becky G donde denuncian la realidad que viven miles de latinos en Estados Unidos frente a las redadas migratorias.

Con ritmos de pop/rock, la canción narra la historia de varios migrantes que abandonaron su país en busca del sueño americano, pero son detenidos camino del trabajo pese a no haber cometido delitos.

Ambos artistas lanzan un dardo a la "migra", como se conoce coloquialmente a las agencias encargadas del control de inmigración y el cumplimiento de las leyes fronterizas en Estados Unidos.

Desde "lo han confundido con un bandido", a un padre con estatus indocumentado sin delitos, "solo trabajar", la canción repasa cada uno de estos casos ficticios que bien podrían representar a varios de los miles de migrantes que la Administración de Estados Unidos.

Lanzamiento coincide con ofensiva migratoria de Donald Trump

Este lanzamiento coincide con una ofensiva migratoria por parte del Gobierno estadounidense, que justifica con su estatus irregular las redadas masivas contra centros de trabajo o de reunión de la comunidad migrante.

Sin embargo, cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el primer año de la actual Administración Trump, carecían de historial criminal violento.

Los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113,000 de 2024, último año completo de la presidencia de Joe Biden.

 


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