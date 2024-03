Daniel Boaventura ofreció una velada de auténtico romance con su melodiosa voz como protagonista. El intérprete brasileño se presentó anoche en la Arena Monterrey.

The lady is a tramp, del legendario Frank Sinatra, fue el aperitivo musical, con el que Daniel arrancó su encuentro con los fanáticos regios. “Buenas noches Monterrey, muchas gracias por estar aquí, qué honor. Se pueden relajar, cantar, todo lo que ustedes quieran”, fueron las palabras de bienvenida del crooner del momento.

No hizo falta una gran producción para que los asistentes se llevaran un buen sabor de boca, pues el talento del también actor, acompañado de su banda integrada por siete músicos y dos coristas, fue suficiente para erizar la piel de los presentes en cada interpretación que brindó.

Entre el show plagado de éxitos, se incluyeron clásicos de Michael Jackson, Elton John, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Roberto Carlos, entre otros.

Boaventura se llevó la ovación con temas como Corazón partío, Corazón espinado, Hello Detroit yQuizás quizás quizás. Pero sin dudarlo, el momento más celebrado de la noche fue cuando dijo: “La pista de baile ha sido abierta”, y en el repertorio sonaron éxitos como Can´t take my eyes off you, September, Last dance por mencionar algunas.

Fotografía: Gustavo Abdiel Torres.

