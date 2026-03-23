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De Niro llama a protestar contra Trump con marcha 'No Kings'

El actor Robert de Niro convoca a una movilización masiva en Estados Unidos contra el presidente el 28 de marzo en defensa de la democracia

  • 23
  • Marzo
    2026

El actor Robert De Niro ha intensificado su activismo político al convocar a una jornada nacional de protestas bajo el lema “No Kings” (Sin Reyes), dirigida contra el presidente Donald Trump y su actual administración.

La movilización está programada para el próximo 28 de marzo de 2026 y, según sus organizadores, podría convertirse en una de las protestas más grandes en la historia reciente de Estados Unidos, con actividades previstas en más de 3,000 localidades.

De acuerdo con el protagonista de Taxi Driver, la protesta busca defender los valores democráticos frente a lo que considera “aspiraciones autoritarias” del mandatario.

En mensajes difundidos a través de redes sociales y eventos organizados por Indivisible Project, De Niro ha exhortado a la ciudadanía a “votar con los pies”, es decir, participar en las calles como forma de presión política, además de hacerlo en las urnas en los próximos procesos electorales.

“El mensaje es claro: en Estados Unidos no hay reyes”, ha reiterado el actor, quien se ha convertido en uno de los rostros más visibles de este movimiento.

Protestas con alcance nacional

El epicentro de la movilización será el National Mall, en la capital estadounidense, aunque también se prevén concentraciones en ciudades clave como Nueva York, Chicago y Minneapolis.

El movimiento “No Kings” surgió en 2025, inspirado en referencias históricas a la independencia estadounidense y el rechazo al poder monárquico, en alusión al rey Jorge III. Desde entonces, ha sumado el respaldo de organizaciones civiles y figuras del entretenimiento.

La convocatoria ha generado reacciones encontradas. Sectores críticos y medios conservadores han cuestionado el papel político del actor, mientras que aliados de Donald Trump han respondido con descalificaciones personales.

En contraste, simpatizantes del movimiento han difundido ampliamente el llamado en redes sociales, donde miles de voluntarios ya se han registrado para organizar protestas locales.

A lo largo de su carrera, Robert De Niro ha sido reconocido como una de las figuras más influyentes de Hollywood, especialmente por sus colaboraciones con el director Martin Scorsese.

En años recientes, sin embargo, ha cobrado notoriedad por su postura crítica hacia Trump, consolidándose como una de las voces más visibles dentro del ámbito cultural en oposición al actual gobierno.


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