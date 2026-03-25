Disney confirma live action de las hermanastras de Cenicienta

The Walt Disney Company continúa expandiendo su catálogo de live action con un nuevo proyecto centrado en personajes icónicos de sus clásicos animados. Se trata de Stepsisters, un spin-off de Cinderella que pondrá el foco en las hermanastras Anastasia y Drizella.

La película buscará ofrecer una perspectiva distinta de estas figuras tradicionalmente vistas como antagonistas, con un enfoque más ligero y cómico.

El proyecto estará dirigido por Akiva Schaffer, conocido por su trabajo en Chip 'n Dale: Rescue Rangers.

El guion será reescrito por Dan Gregor y Doug Mand, a partir de una versión original de Michael Montemayor.

La producción correrá a cargo de Ali Bell, en colaboración con el equipo de Disney Live Action.

Una historia desde otra perspectiva

De acuerdo con los primeros reportes, Stepsisters será una comedia musical que narrará la vida de Anastasia y Drizella desde su infancia hasta los eventos posteriores al matrimonio de Cenicienta.

La trama explorará sus intentos por mantenerse relevantes tras el ascenso de su hermanastra, mostrando un lado más humano, y posiblemente redimido, de estos personajes.

Hasta el momento, no se ha confirmado el elenco ni una fecha oficial de estreno. Tampoco se ha detallado si personajes centrales como Cenicienta o el Príncipe formarán parte de la historia.

El proyecto retoma impulso luego de haber sido anunciado inicialmente en 2021 con otro equipo creativo, antes de quedar en pausa.

Disney refuerza la fórmula de los villanos

Este nuevo filme se suma a la estrategia de Disney de reinterpretar a sus antagonistas, como ya ocurrió con Maleficent y Cruella, que ofrecieron versiones más complejas de sus villanas.

Además, el estudio mantiene en desarrollo secuelas y nuevos proyectos enfocados en personajes secundarios, consolidando una tendencia que busca renovar sus historias clásicas para nuevas audiencias.

En los últimos años, los live action se han convertido en una de las principales apuestas de la industria cinematográfica, reimaginando cuentos tradicionales con nuevas narrativas y enfoques.

Comentarios