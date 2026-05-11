Reaparece Mario López ‘La Borrega’, pero ahora evade a la prensa

Luego del escándalo político generado por sus declaraciones sobre una presunta red de huachicol fiscal en Tamaulipas, el diputado federal Mario López Hernández, “La Borrega”, evadió y evitó responder a medios de comunicación, prefiriendo guardar silencio en medio de cuestionamientos sobre el rumbo que tomaron sus acusaciones.

El actual diputado federal y exalcalde de Matamoros fue visto afuera de las oficinas del gobernador Américo Villarreal, donde un grupo de periodistas lo cuestionó sobre los audios que crearon una fuerte polémica en días pasados; sin embargo, no quiso dar ninguna declaración sobre el tema.

Señalamientos desataron polémica política en Tamaulipas

La controversia surgió tras los señalamientos del legislador, que sacudieron al entorno político estatal al involucrar a figuras de alto nivel. Sin embargo, días después de sus declaraciones vino un cambio de postura: la retractación pública, el distanciamiento de actores políticos y ahora nuevas observaciones sobre su gestión como alcalde de Matamoros.

Su presencia en la 15 Hidalgo, sede del poder estatal, ha alimentado especulaciones sobre posibles encuentros o llamados previos a la crisis política.

¿Qué dijo Mario López sobre el presunto huachicol fiscal?

La polémica comenzó el pasado 5 de mayo, cuando el legislador federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exalcalde de Matamoros apareció en una transmisión del medio Latinus, donde señaló la existencia de una supuesta red de huachicol fiscal en Tamaulipas.

En sus declaraciones mencionó directamente al gobernador Américo Villarreal Anaya, al secretario de Educación federal Mario Delgado, a la senadora Olga Sosa Ruiz, al secretario general de Gobierno Héctor Joel Villegas González, “El Calabazo”, así como a alcaldes de distintos municipios del estado.

Las acusaciones provocaron una inmediata sacudida política y una serie de reacciones desde distintos niveles de gobierno.

Gobierno y PVEM reaccionaron a las acusaciones

Desde Palacio de Gobierno, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, pidió al legislador formalizar las denuncias por la vía legal y aseguró que la administración estatal “no se distrae con declaraciones mediáticas”.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, marcó distancia con el legislador al señalar que Mario López es un candidato “prestado” de Morena, deslindando al partido verde de sus declaraciones.

La controversia escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien comparó las acusaciones con las publicaciones del periodista Carlos Loret de Mola y exigió que se presentaran pruebas contundentes.

Mario López se retractó tras la controversia

Mientras tanto, el gobernador Américo Villarreal Anaya permaneció fuera de actividades públicas durante siete días, reapareciendo el 7 de mayo en un evento en Abasolo, sin pronunciarse directamente sobre las acusaciones.

Ese mismo día, Mario López dio un giro inesperado a la polémica al emitir un posicionamiento por escrito en el que aseguró que nunca concedió entrevista alguna, calificó el material como un “montaje” y reiteró su respeto hacia el gobernador tamaulipeco.

Sin embargo, tras las acusaciones vino la retractación y después el silencio. El diputado ha evitado responder preguntas de la prensa, dejando abiertas dudas sobre el origen y el sustento de sus señalamientos.

Auditoría mantiene observaciones millonarias

A la par de la controversia política, comenzaron a surgir movimientos en su contra. El presidente del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, informó que la Auditoría Superior del Estado mantiene observaciones millonarias derivadas de la cuenta pública 2023 de la administración de Mario López en Matamoros.

Aunque inicialmente se habló de un monto superior a los $300 millones de pesos, el informe AEA/022/2024 ubicaría las observaciones en alrededor de $558 millones de pesos, situación que incluso ha abierto la posibilidad de analizar un eventual proceso de desafuero.

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