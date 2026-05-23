Deja Ed Sheeran Warner Music tras 15 años juntos

El cantante británico Ed Sheeran anunció que dejará Warner Music después de 15 años de relación profesional, una etapa en la que pasó de tocar en pubs a convertirse en una de las figuras más exitosas de la música pop a nivel mundial.

La noticia fue dada a conocer por el propio artista a través de un mensaje donde explicó que atraviesa una transformación personal y profesional que lo llevó a tomar la decisión de cerrar este ciclo con la compañía discográfica.

Ed Sheeran habla sobre su cambio personal

En el comunicado, el intérprete de temas como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud aseguró que su vida cambió completamente desde que comenzó su carrera siendo apenas un adolescente.

“Mi vida es enormemente diferente ahora a lo que era cuando era adolescente, y he estado sintiendo en mis entrañas desde hace mucho tiempo que muchas cosas en mi vida profesional necesitan cambiar”, expresó Sheeran.

El músico recordó que sus primeros pasos estuvieron ligados a pequeños escenarios y presentaciones en pubs, antes de convertirse en un artista capaz de llenar estadios alrededor del mundo.

“Soy, en el fondo, un cantautor que toca en pubs. Y he ido transformándome en esta estrella pop que llena estadios durante 15 años”, señaló.

Asegura que no existe conflicto con Warner Music

Ed Sheeran también aclaró que su salida no está relacionada con problemas o desacuerdos con la disquera, sino con una necesidad de modificar la forma en que maneja su carrera.

“Esto no es una situación de ‘artista descontento abandona su sello discográfico’. Esto es un chico que empezó de adolescente en la compañía con prioridades diferentes”, escribió.

El cantante agregó que actualmente, como padre de dos hijos, busca una transformación en su vida profesional y nuevas prioridades fuera del modelo tradicional de la industria musical.

Una de las alianzas más exitosas del pop reciente

Durante su etapa con Warner Music, Ed Sheeran lanzó algunos de los discos más exitosos de la última década y consolidó una carrera marcada por récords de ventas, giras internacionales y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Hasta el momento, el cantante no ha revelado cuál será el siguiente paso en su carrera ni si trabajará de manera independiente o con una nueva compañía discográfica.

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