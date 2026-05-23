Impulsa Camila Fernández nueva era femenina del mariachi

Mientras nuevas generaciones crecen escuchando música infantil y géneros alejados de la tradición mexicana, Camila Fernández, asegura que encontró una misión personal dentro del regional mexicano: crear una nueva etapa femenina para el mariachi.

La cantante de 28 años explicó que fue su propia hija quien la hizo cuestionarse qué artistas o canciones de mariachi podrían acompañar a niñas de su edad en el futuro.

“¿Y el mariachi de dónde lo va a sacar? ¿Dónde van a estar las canciones de mariachi que ella va a cantar? Entonces dije: ‘Esa tarea es mía’”, compartió la artista en entrevista con EFE.

Camila Fernández busca conectar con nuevas generaciones

La integrante de la dinastía Fernández señaló que lleva años trabajando para acercar el mariachi a públicos jóvenes sin perder la esencia tradicional del género.

Su propuesta musical mezcla balada, desamor y sonidos clásicos mexicanos, fórmula que encontró un nuevo alcance con ‘Suéltame’, sencillo que suma cerca de dos millones de reproducciones en apenas semanas.

Fernández aseguró que busca construir un proyecto “atemporal”, capaz de conectar emocionalmente con mujeres y hombres que buscan canciones para enamorarse, sufrir o simplemente desahogarse.

“Quiero hablarle a las nuevas generaciones, quiero que escuchen un mariachi fresco”, afirmó.

El ejemplo femenino dentro de la familia Fernández

Aunque es considerada la primera voz femenina pública de la dinastía Fernández, Camila explicó que desde niña observó cómo su madre y su abuela dominaban escenarios tradicionalmente encabezados por hombres.

La cantante recordó que ambas lograban proyectar una presencia poderosa frente al mariachi, imagen que marcó su visión artística y personal.

“Mi abuela mide 1,40 y arriba del escenario se ve gigante. Y dije: ‘Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser ese ejemplo’. Por eso me visto de charra”, comentó.

Además de preparar nuevas fechas en México, Camila Fernández adelantó que en diciembre llevará su gira por ciudades de EUA como Iowa, California e Illinois.

También volverá a compartir escenario con su padre, Alejandro Fernández, durante las celebraciones del 15 de septiembre en Las Vegas, sitio donde debutó a los 16 años.

Actualmente, la cantante asegura que muchas mujeres que siguieron durante años la carrera de Alejandro Fernández ahora encuentran en ella una voz femenina dentro del mariachi contemporáneo.

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