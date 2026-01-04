Derbez participa en video especial de MrBeast y Kevin Hart

Eugenio Derbez, uno de los actores y productores mexicanos con mayor proyección internacional, fue confirmado como parte de un video especial de retos organizado por MrBeast y el comediante Kevin Hart, con motivo del estreno de Beast Games 2.

El proyecto reunirá a más de 30 celebridades internacionales que competirán en desafíos extremos, físicos y mentales, característicos del universo de MrBeast, con un premio de un millón de dólares que será destinado íntegramente a causas benéficas.

Un video especial fuera del formato principal

A diferencia de la competencia central de Beast Games 2, este contenido no forma parte directa de la temporada que se estrenará en Amazon Prime Video.

Se trata de un video especial para YouTube que funciona como celebración del lanzamiento del programa, el cual contará con 200 participantes bajo el formato “Strong vs. Smart”.

MrBeast anunció el proyecto en redes sociales con una imagen grupal del elenco y un mensaje en el que adelantó que el video se publicará el mismo día del estreno de la nueva temporada.

Celebridades de talla internacional

Además de Eugenio Derbez, el evento contará con la participación de figuras reconocidas del entretenimiento, la música y el deporte, como Kevin Hart, Diplo, Josh Peck, Tiffany Haddish, The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer, Brie Larson, Dwight Howard, Hasan Minhaj, Steve-O y las gemelas Bella de la WWE, entre otros.

La diversidad del elenco busca conectar con audiencias globales y de distintas generaciones, ampliando el alcance del proyecto.

Estreno y reacción del público latino

El video especial será lanzado el miércoles 7 de enero de 2026 en el canal oficial de MrBeast en YouTube, el mismo día en que se liberarán los primeros episodios de Beast Games 2 en Amazon Prime Video.

La participación de Derbez ha generado entusiasmo entre el público latino, que ha expresado orgullo y sorpresa por el cruce entre el talento mexicano y uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo digital.

Su inclusión refuerza su posición como una de las figuras latinas con mayor presencia en el entretenimiento global.

