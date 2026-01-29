Podcast
Escena

Declaran a Daddy Yankee como 'hijo distinguido' de San Juan

Durante su discurso, el pionero del reggeaton brindó un reconocimiento a sus colegas que lo acompañaron al principio de su carrera

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como "Daddy Yankee" fue reconocido este jueves como "el hijo distinguido" de San Juan, Puerto Rico.

De acuerdo con el alcalde Miguel A. Romero, el reggaetonero fue reconocido por su trayectoria musical, impacto cultural y aportación a la proyección internacional de Puerto Rico.

"Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo. Hoy, el género urbano es uno de los principales referentes de lo que es Puerto Rico a nivel global y jamás hubiéramos imaginado que ese movimiento se convertiría en lo que es hoy. Me siento profundamente orgulloso de estar aquí siendo parte de este reconocimiento", expresó Romero.

Reconocimiento con valor histórico y cultural

Durante la sesión especial en el hemiciclo del Senado, la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan señaló que este reconocimiento tiene un valor histórico y cultural para la ciudad.

"San Juan se honra en reconocer a un sanjuanero cuya obra ha llevado el nombre de nuestra ciudad a todos los rincones del mundo y que ha dejado una huella permanente en la música, en la cultura popular y en la identidad puertorriqueña", afirmó Gloria I. Escudero.

De acuerdo con la agencia EFE, este reconocimiento llega un día después de que la Cámara de Representantes aprobara nombrar al exjugador de Grandes Ligas recién exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán.

El intérprete de "Gasolina" agradeció a sus padres e hijos por acompañarlo, así como los artistas convocados por el cantante, lex Zurdo, Tito el Bambino, DJ Luian, D.Ozi, Lito MC Cassidy, Baby Rasta, Zuleyka Rivera, Ángel "Cuco" Peña y el artista plástico William Carmona.

"Para mi fue bien importante que ustedes estuvieran aquí, porque nosotros creamos un fundamento desde abajo para que sucedieran estas cosas. Cuando me hablaron para este homenaje yo dije 'No puedo estar, no puedo recibir esto sin mis guerreros del principio'" exclamó Daddy Yankee.

La legislatura fundamentó este reconocimiento en el impacto global del artista como pionero del reggeaton a nivel internacional.


