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BTS abarrota el Zócalo capitalino en visita a Palacio Nacional

El grupo integrado por Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin y J-Hope visitó la casa del patriotismo nacional por invitación de la presidenta, Claudia Sheinbaum

  • 06
  • Mayo
    2026

El mundo de las army en México vivió un momento histórico, pues el grupo de k-pop, BTS, tuvo una breve visita al Palacio Nacional, donde se dieron un momento para saludar a los 50,000 fanáticos que se dieron cita en el Zócalo capitalino para intentar verlos.

El grupo integrado por Jungkook, V, Jimin, Suga, RM, Jin y J-Hope visitó la casa del patriotismo nacional por invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Como gesto de agradecimiento por todo el cariño del pueblo azteca para con ellos, los siete decidieron salir por el balcón del palacio para saludar a quienes los esperaban frente al edificio.

Claudia Sheinbaum BTS

El momento ocurrió pasadas las 17:00 horas y provocó que el Zócalo rugiera como pocas veces lo hizo. Además de saludar a todos, la banda dedicó un mensaje a sus fieles fanáticos, que esperaron por horas para verlos durante los cinco minutos que estuvieron en el balcón.

Un momento para la historia

Posterior a la visita, Sheinbaum Pardo compartió la fotografía oficial con BTS, una imagen que quedará para siempre en la historia del país, pues un jefe de Estado realiza este tipo de actos.

Además, la presidenta resaltó que este tipo de eventos ayudan a estrechar la relación bilateral con Corea del Sur, un país muy querido en México por su riqueza cultural, tecnológica, histórica y musical.

Y lo que falta...

Esta fue solo una probada de lo que será la fiebre por BTS en el país, pues este jueves se celebrará el primero de los tres conciertos que tiene pactados en la Ciudad de México, donde habrá un lleno total.

El entusiasmo no es para menos, pues se trata de uno de los grupos musicales más influyentes y populares del mundo, teniendo su primer contacto directo con su army mexicana, una de las más grandes del mundo.

Una ola creciente

BTS es uno más de los populares grupos de k-pop que deciden visitar México, pues previamente estuvieron otros como Twice, Stray Kids, Super Junior y Blackpink; todos con entradas pletóricas.

Zocalo

Army BTS


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