El Machaca enciende a regios con voces femeninas pese a lluvia

El Machaca Fest vivió una de sus ediciones más memorables con la Icons Edition 2026, donde el “Girl Power” se convirtió en el eje de una noche que combinó talento internacional, nostalgia noventera y resistencia bajo la lluvia en la Expo Guadalupe.

El cartel reunió a figuras clave del rock y pop alternativo como Alanis Morissette, Shirley Manson, Nina Persson, Natalie Imbruglia y Lindsey Stirling, quienes encabezaron una jornada dominada por voces femeninas.

La gran protagonista de la noche fue Alanis Morissette, quien apareció en escena pasadas las 22:20 horas con “Hand In My Pocket”, desatando la euforia de miles de asistentes que, pese a la lluvia constante, no dejaron de corear temas como “You Learn”, “Head Over Feet” e “Ironic”.

La canadiense mantuvo la energía del público incluso cuando el escenario tuvo que ser secado por técnicos en plena presentación.

Antes, Shirley Manson lideró el show de Garbage con una actuación intensa que combinó rock alternativo y tintes electrónicos.

La cantante agradeció a los organizadores por reunir a un lineup “histórico”, mientras interpretaba temas como “I Think I’m Paranoid” y “Run Baby Run”.

Incluso intentó complacer a sus fans con “Special”, aunque no pudo completar la canción por indicaciones de producción.

La jornada arrancó con la energía de Lindsey Stirling, quien abrió el escenario con su característico estilo que mezcla violín y electrónica.

Más tarde, Natalie Imbruglia conectó con el público bajo la lluvia con éxitos como “Torn”, mientras que Nina Persson, al frente de The Cardigans, aportó una dosis de pop alternativo que mantuvo el ánimo pese al clima.

A lo largo del día, los asistentes —equipados con impermeables y rodeados de charcos— se movieron entre escenarios y zonas techadas sin perder el entusiasmo, confirmando que ni el clima fue capaz de apagar una edición que apostó por el talento femenino y terminó por consolidarse como una de las más especiales en la historia del festival.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres

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