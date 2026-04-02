Diego Luna e Iñárritu lideran protesta por centro migrante en EUA

El actor Diego Luna y el cineasta Alejandro González Iñárritu encabezan una protesta internacional para exigir el cierre del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, señalado por presuntas violaciones a derechos humanos, especialmente contra menores de edad.

Dicha iniciativa, dirigida al gobierno de Donald Trump y a la empresa privada CoreCivic, ha reunido ya más de 4 mil firmas verificadas de figuras del espectáculo y activistas.

Denuncian detención de menores en condiciones críticas

El documento difundido por los firmantes arranca con una postura contundente:

“Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”.

Además, advierte sobre el impacto que estas prácticas tienen en la infancia:

“Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”.

Entre quienes respaldan la petición destacan personalidades como Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal.

Cifras que encienden las alertas

De acuerdo con un informe de la organización ProPublica, cerca de 3 mil 500 personas han permanecido en el centro de Dilley, más de la mitad menores de edad.

El caso tomó mayor relevancia tras la detención de un niño de cinco años, identificado como Liam Conejo Ramos, quien fue trasladado a esta instalación junto a su padre, lo que generó críticas a nivel internacional.

Investigaciones adicionales señalan que alrededor de 300 menores permanecieron en el centro por más de un mes, rebasando el límite legal establecido en el Acuerdo Flores, que fija un máximo de 20 días.

Aumento en detenciones de menores

Cabe señalar que el pronunciamiento se da en un contexto de incremento en la detención de niños migrantes en Estados Unidos. Datos del Deportation Data Project indican que entre enero y octubre se registró un promedio mensual de 170 menores arrestados.

La cifra contrasta con los 25 casos mensuales reportados durante los últimos 16 meses de la administración de Joe Biden.

Por otra parte, el movimiento busca no solo una respuesta inmediata de las autoridades, sino también un cambio estructural en el tratamiento de la migración infantil en Estados Unidos.

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