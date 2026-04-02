Wall Street cae por promesa de Trump de atacar a Irán con dureza

Wall Street abrió en rojo este jueves, ante la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de continuar con los ataques contra Irán "con dureza".

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 1.28% hasta 45,969 unidades

: baja 1.28% hasta 45,969 unidades S&P 500 : sube 1.32% hasta 6,488 unidades

: sube 1.32% hasta 6,488 unidades Nasdaq: sube 1.86% hasta 21,435 unidades

Las acciones en Nueva York registraron pérdidas, de nueva cuenta, después de que Trump afirmó que completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas".

Durante un mensaje emitido a nivel nacional, el mandatario republicano arremetió contra las expectativas generadas en el mercado bursátil, además de no ofrecer detalles precisos sobre cuánto va a durar la guerra, ni cómo garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según el mandatario, el paso considerado clave para una quinta parte del petróleo mundial, "se abrirá de forma natural" una vez termine el conflicto en Medio Oriente.

A su vez, los contratos del petróleo intermedio de Texas (WTI) para el mes de mayo, subieron hasta los $112.91 dólares por barril.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, Chevron subía un 3.73%, mientras que Goldman Sachs caía un 2.89% y Nvidia un 2.09%.

En otros mercados, el oro bajó 4.06%, hasta los $4,618 dólares la onza, y la plata restaba un 7.45%, hasta $70.41 dólares la onza.

Se presume que una de las claves del inicio de la jornada bursátil fue la subida, de nuevo, del indicador del miedo de Wall Street, como se conoce al índice de volatilidad (VIX), que sumaba hasta 10.31% este jueves.

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