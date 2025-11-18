Sadie Sink se suma al elenco de Avengers: Secret Wars

Sadie Sink continuará expandiendo su presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues, según información revelada por Deadline, la actriz formará parte del elenco de Avengers: Secret Wars, cuyo rodaje comenzará en la segunda mitad de 2026 en Londres.

La estrella de Stranger Things ya se encuentra filmando Spider-Man: Brand New Day, cinta protagonizada por Tom Holland y cuyo rodaje se extenderá hasta mediados de diciembre.

Aunque Marvel mantiene en completo hermetismo el papel que interpretará, la actriz reconoce que ha visto los rumores que circulan sobre su posible personaje.

“He leído muchos rumores. Han sido geniales. Me encanta el Universo Marvel”, comentó sin ofrecer más detalles.

La especulación entre fans y especialistas continúa creciendo, alimentando teorías sobre posibles roles como Gwen Stacy, en una variante multiversal, o Mayday Parker, la hija de Peter Parker en los cómics.

La revelación de Deadline da un giro importante al panorama, pues asegura que Sink no solo tendrá una participación en la nueva cinta de Spider-Man, sino que también aparecerá en Secret Wars.

Esta información, aunque no proviene directamente de Marvel o Disney, fue publicada por un columnista conocido por adelantar castings antes de que se hagan oficiales.

La confirmación implícita apunta a tres claves: Sadie Sink estará en la próxima película de Avengers, su rodaje será en 2026 y su presencia en el UCM será continua, no un cameo aislado.

