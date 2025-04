Disney revela adelanto del show 'Villains: Unfairly Ever After'

Disney compartió un nuevo video tras bambalinas que ofrece un vistazo al proceso creativo detrás de su próximo espectáculo 'Disney Villains: Unfairly Ever After' que debutará el próximo 27 de mayo en Disney's Hollywood Studios en Florida.

El video incluye una primera escucha de una de las canciones originales del show, ofreciendo al público un adelanto del estilo musical y el tono de la producción.

La música, descrita como una mezcla de drama teatral y diversión villana, crea la atmósfera perfecta para un espectáculo diseñado para brindar profundidad y entretenimiento a algunos de los personajes más icónicos de Disney, según la bitácora de la compañía.

El video fue compartido en el canal oficial de YouTube de Disney Parks e incluye imágenes de grabaciones orquestales para el espectáculo, así como imágenes de los villanos mientras emergen de una nube de niebla de colores coordinados.

Iconic villains. Unforgettable songs. Brand-new tune. 😈🔥 Hear a sneak peek of the music from "Disney Villains: Unfairly Ever After," coming to Disney's Hollywood Studios May 27th! Check out the @DisneyParks Blog for an exclusive behind-the-scenes look! 👀… pic.twitter.com/iq8vcctRJA