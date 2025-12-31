Podcast
Internacional

Rusia ataca a Ucrania en víspera de año nuevo; deja seis heridos

El ataque se produjo en la ciudad de Odesa, al sur de Ucrania, y tuvo como blanco una zona de apartamentos y la red eléctrica en la ciudad

  • 31
  • Diciembre
    2025

Este miércoles en visperas de año nuevo, Rusia volvió a atacar a Ucrania dejando al menos seis heridos.

El ataque se produjo en la ciudad de Odesa, al sur de Ucrania, y tuvo como blanco una zona de apartamentos y la red eléctrica en la ciudad.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin expresó confianza en la eventual victoria de su país en la guerra de casi cuatro años contra su vecino.

Según el jefe de la administración militar de la región, Oleh Kiper, el ataque causó daños en al menos cuatro edificios.

Por su parte, la compañía eléctrica DTEK indicó que dos de sus instalaciones sufrieron daños significativos. Además, apuntó que, tan solo en diciembre, 10 subestaciones que distribuyen electricidad en la región sufrieron daños.

Rusia ha intensificado este año sus ataques de largo alcance sobre zonas urbanas de Ucrania. En los últimos meses, a medida que la invasión rusa de su vecino se acerca a su cuarto aniversario en febrero, también ha redoblado sus operaciones contra la infraestructura energética, con el objetivo de privar a la población de calefacción y agua corriente en los duros meses de invierno.

Entre enero y noviembre de este año, más de 2,300 civiles ucranianos fallecieron y más de 11,000 resultaron heridos, indicó Naciones Unidas a principios de diciembre. Fue un 26% más que en el mismo período de 2024 y un 70% más que el año anterior, indicó.


