Aseguran tractocamión con reporte de robo en Altamira

Durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, personal de la Dirección de Tránsito Estatal recibió el reporte del avistamiento de un tractocamión con reporte de robo que circulaba sobre la carretera Mante-Tampico, con dirección al Libramiento Norte de Altamira.

Tras recibir la alerta, los agentes se movilizaron de inmediato hacia el punto señalado para ubicar la unidad.

Interceptan el tractocamión en el Puerto Industrial

El vehículo fue localizado y alcanzado a la altura del Puerto Industrial, donde los elementos de Tránsito Estatal procedieron a realizar la verificación correspondiente.

Al consultar los datos del tractocamión en la Plataforma México, se confirmó que contaba con una carpeta de investigación abierta por el delito de robo.

Conductor queda a disposición de la Fiscalía

Luego de corroborar el estatus legal de la unidad, tanto el conductor como el tractocamión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

