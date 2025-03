Documental revela supuesta obsesión de Hailey por Justin Bieber

Un documental recientemente publicado en TikTok y YouTube ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ya que sugiere que Hailey Bieber estuvo obsesionada con Justin Bieber durante más de 10 años antes de casarse con él.

Según el documental, Hailey habría hecho todo lo posible por acercarse a Justin, desde asistir a eventos donde él se presentaba hasta seguir cuentas de fans del cantante para obtener información sobre su ubicación.

En el pequeño corto, se narra la obsesión que ha tenido Hailey Bieber desde pequeña con Justin Bieber y su exnovia Selena Gomez, mostrando fotos donde la modelo llegó a estar en todos los eventos en los que Justin estaba presente, tomándose fotos juntos.

hailey bieber's history of stalking and decade long obsession with selena gomez, documentary🧵 ~ part 1 pic.twitter.com/HJSMfIjcBm