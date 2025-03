Documental revelará que Stan Lee sufrió abuso en sus últimos años

Un documental sobre el icónico escritor de cómics, Stan Lee, destapará la explotación y abusos a los cuales fue supuestamente sometido durante sus últimos años de vida.

El dibujante de cómics, exasistente y amigo de Stan Lee durante sus últimos años de vida, Jon Bolerjack, lanzó este martes una campaña de financiación en la plataforma Kickstarter para terminar la película "Stan Lee: The Final Chapter".

Mediante un video, Bolerjack aseguró que el creador de personajes como Spiderman o Hulk pasó "sus últimos años soportando maltrato, manipulación y traición a manos de unos pocos actores muy malos".

"En ese momento no tenía el poder para detenerlo, pero tenía una cámara y filmé todo", añadió.

First trailer for ‘STAN LEE: THE FINAL CHAPTER’, a documentary about how Stan Lee was exploited by his former business partners for financial gain.



The doc was made by Jon Bolerjack, who worked closely with Stan Lee during the last 4 years of Lee’s life. pic.twitter.com/PMJzU3EXij