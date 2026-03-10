Podcast
Artistas de los Oscar incluyen al trío detrás de HUNTR/X

Josh Groban, Misty Copeland y cantantes de HUNTR/X participarán en la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles con Conan O’Brien como anfitrión

  10
  Marzo
    2026

La próxima edición de los Premios Óscar ya comienza a generar expectativa tras confirmarse nuevas actuaciones musicales para la ceremonia de 2026, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Los productores del evento, Raj Kapoor y Katy Mullan, anunciaron que la gala incluirá homenajes musicales a dos de las películas más comentadas de 2025: KPop Demon Hunters y Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

La ceremonia contará nuevamente con Conan O'Brien como anfitrión, quien regresa por segundo año consecutivo tras conducir la edición anterior.

Tributo a la cultura K-pop

Uno de los momentos destacados será la interpretación de “Golden”, canción nominada al Óscar que forma parte de la película animada KPop Demon Hunters.

El tema será interpretado por las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes prestan sus voces al grupo ficticio HUNTR/X dentro de la cinta.

La actuación combinará instrumentos tradicionales coreanos, danza y elementos del folclore que inspiraron la producción animada, nominada también a Mejor Película Animada.

Un homenaje musical a Sinners

La película Sinners también tendrá un segmento especial dedicado al papel de la música en su historia.

El tributo contará con la participación de la reconocida bailarina Misty Copeland, primera bailarina principal del American Ballet Theatre.

En el escenario también participarán artistas como Eric Gales, Buddy Guy, Christone “Kingfish” Ingram, Brittany Howard, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, junto con los actores Jayme Lawson y Li Jun Li.

El número culminará con la interpretación de la canción nominada “I Lied to You”, a cargo de Miles Caton y Raphael Saadiq.

La participación de Josh Groban

También se confirmó la presencia del cantante Josh Groban, quien actuará junto al Los Angeles Master Chorale.

Aunque los productores no han revelado aún el momento exacto de su participación, algunos medios especulan que podría formar parte del tradicional segmento In Memoriam, que cada año rinde homenaje a las figuras del cine fallecidas recientemente.

La edición número 98 de los Premios Óscar también contará con numerosas celebridades que entregarán premios, entre ellas Adrien Brody, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Javier Bardem, Anne Hathaway y Priyanka Chopra Jonas, entre otros.



