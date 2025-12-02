¿Qué canciones podría cantar Dua Lipa en México?

Dua Lipa ha convertido en sello de su gira 2025 la interpretación de un cover sorpresa por país, dedicado a un artista local.

En Latinoamérica ya cantó “De Música Ligera” en Argentina, “El Duelo” en Chile y “Antología” en Colombia.

En México, donde tiene tres fechas, la regla se mantiene: tres noches, tres covers distintos.

En su primera presentación, el 1 de diciembre, interpretó “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez , en la versión popularizada por Luis Miguel, junto a un grupo de mariachis.

Aunque el gesto generó ovaciones, también abrió debate: algunos celebraron el clásico romántico, mientras que otros esperaban algo “más icónico” o contemporáneo para México.

Expectativa total para el 2 y 5 de diciembre

Sin confirmaciones oficiales, los fans han tomado el control de la conversación.

Dua Lipa habla español fluidamente, de ahí el apodo “Dua Lingo”, y su estilo pop-disco abre la puerta a temas bailables, nostálgicos o profundamente emotivos.

La incógnita ha desatado auténticas quinielas en redes sociales.

Una quiniela épica en redes sociales

Miles de usuarios han generado hilos, encuestas y votaciones bajo hashtags como #DuaLipaEnAlfa y #RadicalOptimismMexico, donde apuestan por la canción que podría elegir en cada una de las noches restantes.

Con base en publicaciones de noviembre y los temas más mencionados, estas son las canciones que dominan la quiniela:

Las canciones más apostadas

Querida, Juan Gabriel

Balada dramática y emotiva que encaja con su voz. Sería un homenaje histórico.

Eres, Café Tacvba

Icono del indie-rock mexicano; sorpresa alternativa que encaja con su estilo pop.

Hasta la Raíz, Natalia Lafourcade

Balada profunda y folk que mostraría su rango vocal.

Rosa Pastel, Belanova

electropop bailable y nostálgico, perfecto para su vibe disco.

Eres para Mí, Julieta Venegas

Pop romántico muy adaptable; los fans sueñan con un dueto.

Como la Flor, Selena

Tributo tex-mex entrañable, aunque algunos lo consideran “predecible”.

Oye Mi Amor, Maná

Momento rockero y energético a mitad del concierto.

Apuestas “locas” que también circulan

En redes también aparecen predicciones más atrevidas pero populares entre fans:

“El Aventurero”: Antonio Aguilar (versión ranchera inesperada).

“Sálvame”: RBD (momento de nostalgia dosmilera).

“La Célula que Explota”: Caifanes (apuesta rockera intensa).

En encuestas recientes de X, “Querida” lidera con 30% de votos, seguida por “Eres” (25%).

El misterio continúa con los dos conciertos aún por delante, la expectativa crece. Dua Lipa ya demostró que está dispuesta a honrar la música mexicana, y los fans esperan que las próximas elecciones sean igual de memorables.

Las quinielas siguen vivas: incluso podría darse el sueño colectivo…¿Dua cantando “Querida”? Lo sabremos muy pronto.

Comentarios