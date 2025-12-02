Cerrar X
¿Por qué Dua Lipa eligió cantar 'Bésame Mucho' en México?

Dua Lipa homenajeó a México con 'Bésame Mucho' en su primer concierto en CDMX, reforzando su tradición de interpretar canciones icónicas de cada país que visita

Dua Lipa sorprendió a más de 65 mil asistentes reunidos en la Ciudad de México al interpretar el clásico “Bésame Mucho” durante su presentación del 1 de diciembre de 2025.

La elección no fue casual: forma parte de una tradición del Radical Optimism Tour, donde la cantante incluye un tema emblemático de cada país que visita como gesto de respeto y conexión cultural.

Al igual que en Chile interpretó “Tu falta de querer” de Mon Laferte, o en Argentina escogiendo un himno de Cerati "De Música Ligera" en México optó por uno de los himnos más importantes de la música latina, reforzando su vínculo emocional con el público local.

La versión que eligió: un guiño a Luis Miguel

Para esta ocasión, Dua Lipa retomó la versión de 1997 de Luis Miguel, una de las más conocidas a nivel internacional.

El guiño no pasó desapercibido entre los asistentes, que de inmediato corearon el bolero y convirtieron el momento en uno de los más virales de la noche. 

Durante el show, la artista expresó su profundo cariño por el país: “Estar aquí con ustedes esta noche es la cereza del pastel… Siempre me hacen sentir como en casa.”

Sus palabras y el homenaje musical generaron una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde fragmentos del tema se volvieron tendencia.

Un clásico que trasciende generaciones

“Bésame Mucho” fue compuesta en 1940 por la pianista mexicana Consuelo Velázquez, cuando tenía apenas 16 o 17 años.

Velázquez nunca había sido besada cuando escribió esta canción. Se inspiró en la aria "Caro nome" de la ópera Rogoletto de Verdi, específicamente en la frase "que he de morir" que le parecía muy romántica y dramática.

Es la canción en español más grabada de la historia, con más de 2,000 versiones documentadas. Ha sido interpretada por figuras como The Beatles, Frank Sinatra, Luis Miguel, Andrea Bocelli, Nat King Cole y muchos más.

Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un éxito global, especialmente entre soldados que la asociaban con despedidas y últimos encuentros

Quien la catapultó al éxito en México y latinoamerica fue el trío Los Panchos en 1945, con la voz de Alfredo Gil.

Su frase icónica “Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez” la ha convertido en símbolo del bolero, de la pasión y del dramatismo romántico latinoamericano.

Ahora Dua Lipa se suma a la lista de grandes interpretes y no solo emocionó al público, sino que consolidó la relación de la cantante con México.

El tributo musical, sumado a su mensaje de gratitud y cercanía, convirtió la primera de sus noches en la Ciudad de México en un momento histórico para sus seguidores.


