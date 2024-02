'Dune 2' es la película mejor calificada en IMDb

La nueva producción de 'Dune: Parte dos' es la secuela de Dune la película de ciencia ficción de Denis Villeneuve, la cual hizo historia con una calificación promedio de 9,4 en IMDb, siendo la más alta jamás registrada en el popular sitio de reseñas de cine.

Con esta calificación, 'Dune: Parte dos' ha superado a películas como 'Avengers:Endgame' con una puntuación de 8.4 y 'Avatar' 7.8 para así ocupar el puesto número 1. Así mismo, supera a clásicos como 'The Godfather', 'The Sawshank', 'Redemtion'y 'The Dark Knight'.

Y hasta el momento, los comentarios de la cinta son bastante favorables. ‘Dune: Parte dos’, ¿qué la convierte en una megaproducción sin precedentes? La cinta es una obra que inunda a los sentidos y a la imaginación, hay momentos tan audaces que sin duda quedarán grabados en el canon cinematográfico Cabe destacar que la primera parte de esta película se estrenó en plena pandemia y se lanzó el mismo día en las plataformas de streaming, obteniendo USD 4000.000.000 en taquilla y 10 nominaciones a los Premios Óscar.

Si la primera película albergaba malos presentimientos en cada escena, la segunda parte consigue un impacto aún más profundo. La obra de Herbert destierra la idea del destino heroico y la expone como una mentira construida con fines de colonización y control.

En la segunda parte, la casa Atreides ha caído. Paul y Lady Jessica buscan refugio y aceptación en la tribu fremen liderada por Stilgar (Javier Bardem). El anhelo entre Paul y Chani (Zendaya), la guerrera fremen que aparecía en sus sueños, crece cada vez más. Mientras tanto, muchos creen que Paul es el salvador de la tribu que tanto esperaban, pero él desconfía de tales afirmaciones.

Por su parte, la princesa Irulan (Florence Pugh), hija del emperador Padishah (Christopher Walken), se preocupa por la inacción de su padre. Chalamet y Ferguson toman la majestuosidad y la seriedad de sus interpretaciones y les añaden un filo letal. Chani (Zendaya) también tiene un rol fundamental. El personaje, en esta ocasión, cuenta con una participación mucho más amplia como núcleo moral de la película. La actriz se adueña del film con firmeza y claridad. Por supuesto, los malos también dicen presente: Vuelve el barón Harkonnen (Stellan Skarsgard), quien levita malvado en su túnica negra y, por fin, conocemos a su sobrino y heredero, Feyd-Rautha.

Este último es representado por Austin Butler, quien se esforzó por eliminar todo rastro del acento de Elvis Presley que adoptó para una película anterior, pero que al mismo tiempo es tan asombrosamente similar a Skarsgard que sus hijos en la vida real deberían preocuparse.

Butler no solo deja atrás los recuerdos del famoso cantante y actor Sting en calzoncillos metálicos en la versión del director David Lynch de 1984, sino que compromete cada célula de su cuerpo, desde su cabeza calva hasta sus oscuros dientes.

¿Qué sigue ahora?

