'Israel y Hamás firmaron primera fase de plan de paz': Trump

ste miércoles y de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel y Palestina han llegado a un acuerdo sobre "la primera fase" de un plan para poner fin a la guerra en Gaza.

Según la publicación del mandatario en su red social, Truth Social, con este acuerdo todos los rehenes serán liberados "muy pronto" e Israel retirará sus tropas del enclave hacia una línea acordada.

"Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las Partes serán tratadas justamente! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS QUE HACEN LA PAZ!", escribió Trump.

Hamás dijo por su cuenta que había acordado un trato que llevará al fin de la guerra en Gaza, la retirada de las tropas israelíes, la entrada de ayuda a Gaza y el intercambio de cautivos.

Hamás instó a Trump y a los mediadores a garantizar que Israel implemente todas las disposiciones del acuerdo “sin desmentidos ni retrasos en la implementación de lo acordado”.

De acuerdo con la agencia de noticias, The Associated Press, Hamás planea liberar este fin de semana a los 20 rehenes que aún están vivos, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza.

El acuerdo se concretó en Egipto después de días de negociaciones centradas en un plan de paz respaldado por Trump que él espera resulte en un fin permanente a la guerra y traiga una paz sostenible a la región.

Este sería el tercer alto el fuego alcanzado desde el inicio de la guerra. El primero fue en noviembre de 2023. El segundo se implementó en enero y febrero de este año. Israel rompió ese alto el fuego en marzo con un bombardeo sorpresa.

Comentarios