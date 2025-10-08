Fallece Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

El Club Atlético Boca Juniors anunció con profundo pesar la muerte de Miguel Ángel Russo, destacando que deja “una huella imborrable” en la institución.

A través de sus redes sociales, el club expresó su acompañamiento a la familia y seres queridos del entrenador, recordándolo como un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Russo, quien nunca abandonó su carrera pese a las dificultades, luchó contra un cáncer de vejiga y próstata diagnosticado en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia. La enfermedad lo obligó a dejar temporalmente el banquillo de los Xeneizes para recibir tratamiento médico continuo en su hogar, con atención constante de su doctor y del club.

Su legado en el fútbol y su dedicación permanecen como un ejemplo para futuras generaciones.

Russo fue una figura muy respetada en el fútbol argentino y sudamericano, conocido por su extensa carrera que abarcó más de 30 años como entrenador y su mandato anterior como jugador de Estudiantes de La Plata.

El logro más notable de Russo con Boca Juniors fue llevar al equipo al título de la Copa Libertadores en 2007, derrotando a Gremio 5-0 en la final, una victoria histórica que sigue siendo el último triunfo de Boca en la Libertadores.

También guió a Boca al título de la Superliga en 2020. Su carrera como entrenador incluyó períodos exitosos en otros clubes como Vélez Sarsfield (Clausura 2005), Rosario Central (Copa de la Liga 2023) y Millonarios en Colombia (Torneo Finalización 2017 y Superliga 2018).

Dirigió más de 1,000 partidos en clubes de Argentina, Colombia, México, Perú, Paraguay, Chile, Arabia Saudita y España, ganando un total de nueve títulos oficiales.

