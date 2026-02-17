Podcast
Finanzas

El Salvador estima derrama de US$110 millones por gira de Shakira

Autoridades previeron inicialmente que solo los ingresos turísticos por los conciertos de la cantante colombiana fueran de 55 millones de dólares

  • 17
  • Febrero
    2026

El Gobierno de El Salvador estimó que el beneficio económico generado por los cinco conciertos de Shekira asciende a más de 110 millones de dólares.

Shakira

Con una asistencia de 144 mil personas con fechas totalmente agotadas, y una presencia de visitantes del extranjero.

"Con base en la asistencia efectiva registrada, la ocupación de la capacidad de alojamiento y los patrones de gasto observados en eventos masivos comparables en América Latina, el impacto económico total asociado a la Residencia Centroamericana del World Tour Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira se proyecta en torno a los 110 millones, como estimación central", de acuerdo con la nota.

Según el Gobierno salvadoreño, "este resultado confirma que los eventos internacionales de gran escala se han convertido en un motor estratégico de dinamización económica, generación de empleo y proyección internacional positiva para El Salvador".

Estimaban ingresos de 55 millones de dólares

Autoridades previeron inicialmente que solo los ingresos turísticos por los conciertos de la cantante colombiana fueran de 55 millones de dólares. El Salvador se convirtió así en el único país de Centroamérica que vio actuar a la estrella del pop en esta gira.

La estrella colombiana no pisaba un escenario en El Salvador desde 2006 con su gira "Fijación Oral" y su primera presentación se dio en 1998, en un programa local de televisión familiar. 

Shakira supera a Luis Miguel tras romper récord con su gira

La cantante colombiana Shakira se colocó en la cúspide de la música latina al romper el récord de la gira más exitosa en la historia del género, con ingresos de $421.6 millones de dólares gracias a su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", según cifras difundidas por Billboard.

shakira-record-guiness.jpg

La intérprete de Barranquilla vendió 3.3 millones de boletos en 86 presentaciones, con lo que dejó atrás la marca impuesta por Luis Miguel durante su tour 2023-2024, que había acumulado $409.5 millones de dólares y 2.9 millones de entradas.

Aquí te presentamos la nota completa: Shakira supera a Luis Miguel tras romper récord con su gira

 


Comentarios

Etiquetas:
