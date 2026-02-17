Podcast
EH_DOS_FOTOS_15_6c61c60a18
Divulgan video de Ángela y Nodal tras balacera en Zacatecas

Ángela Aguilar y Nodal fueron escoltados por elementos de seguridad tras un ataque armado registrado en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas

  • 17
  • Febrero
    2026

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron escoltados por elementos de seguridad tras un ataque armado registrado en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

De acuerdo con reportes oficiales, se registró una agresión contra policías estatales, lo que derivó en un operativo de seguridad en la zona.

Según versiones difundidas por el periodista Carlos Jiménez, la pareja salió del rancho rumbo al Aeropuerto de Zacatecas a bordo de un convoy de camionetas cuando se encontró con la balacera.

Al percatarse del conflicto, regresaron hacia el rancho; sin embargo, su vehículo fue momentáneamente confundido por patrullas con el de presuntos delincuentes y fue seguido por autoridades. Tras aclararse la situación, fuerzas federales activaron un protocolo de protección.

Elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones escoltaron a los artistas hasta el aeropuerto, donde abordaron un avión privado para salir del estado.

Videos se viralizan en redes

En grabaciones compartidas en redes sociales se observa a Nodal vestido de negro y a Aguilar con sudadera blanca, caminando rodeados de agentes armados hasta la pista aérea. Ambos saludan y agradecen a los elementos de seguridad antes de subir a la aeronave.

Ninguno de los intérpretes resultó herido ni ha emitido un posicionamiento público detallado sobre el incidente.

El Gobierno de Zacatecas confirmó que se registró una agresión armada contra fuerzas estatales en Villanueva. Por su parte, Pepe Aguilar señaló en redes sociales que su familia se encontraba bien y aclaró que lo sucedido fue parte de un operativo cercano a su propiedad.

El hecho volvió a poner en el centro del debate la situación de seguridad en Zacatecas, entidad donde los enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad han sido recurrentes en los últimos años.


