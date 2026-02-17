Podcast
Escena

Star Wars estrena tráiler de 'The Mandalorian and Grogu'

Este martes estrenaron el nuevo tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu, la película que marcará el regreso de Star Wars a la pantalla grande

  • 17
  • Febrero
    2026

Tras meses de expectativa, Lucasfilm y The Walt Disney Company estrenaron el nuevo tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu, la película que marcará el regreso de Star Wars a la pantalla grande desde Star Wars: The Rise of Skywalker.

El avance, el más completo hasta ahora, tras un teaser en septiembre de 2025 y un breve spot durante el Super Bowl, ofrece un vistazo más profundo a la nueva aventura galáctica que llegará a cines (incluyendo formato IMAX) el 22 de mayo de 2026.

Dirigida por Jon Favreau, la cinta retoma la historia de Din Djarin, interpretado nuevamente por Pedro Pascal, y su inseparable aprendiz Grogu.

El tráiler muestra una galaxia aún inestable tras la caída del Imperio, con la Nueva República involucrada en crecientes tensiones. Las imágenes sugieren que Din y Grogu intentarán evitar un conflicto mayor mientras enfrentan a remanentes imperiales y nuevas amenazas.

Entre las secuencias destacadas hay intensos combates del Mandaloriano, espectaculares usos de la Fuerza por parte de Grogu y una atmósfera que remite a la aventura clásica de Star Wars. También se insinúan villanos y personajes que habían sido objeto de rumores entre los fans.

Un elenco destacado

Además de Pascal, el reparto incluye a Sigourney Weaver, Jeremy Allen White y el regreso de Zeb Orellios, personaje al que presta voz Steve Blum.

La producción cuenta con Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce como productores, mientras que la música corre nuevamente a cargo del compositor ganador del Óscar Ludwig Göransson.

En redes sociales, muchos seguidores han señalado que este nuevo avance los convenció definitivamente, tras considerar que el primer teaser era más atmosférico que revelador. La película promete acción a gran escala y busca consolidar el salto de la exitosa serie televisiva al formato cinematográfico.

 

 


