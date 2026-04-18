Dylan Sprouse somete a intruso en su casa de Hollywood Hills

El actor Dylan Sprouse vivió momentos de alta tensión luego de enfrentarse a un presunto intruso que intentó ingresar a su residencia en Hollywood Hills, en Los Ángeles, durante la madrugada del viernes 17 de abril de 2026.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ, el incidente ocurrió alrededor de las 12:30 a.m., cuando Barbara Palvin, esposa del actor, detectó movimientos sospechosos en la propiedad y realizó una llamada al 911 para reportar un posible intento de robo.

Mientras se solicitaba apoyo de emergencia, Sprouse decidió confrontar al individuo fuera de la vivienda. Según las versiones difundidas, el actor lo mantuvo a punta de pistola, lo derribó físicamente y lo inmovilizó en el suelo hasta que los oficiales arribaron al lugar.

Fuentes cercanas indicaron que, aunque el actor portaba un arma durante el altercado, no se realizaron disparos.

Una vez que la situación estuvo bajo control, guardó el arma en su funda y la dejó detrás de la reja de su casa.

Detención por órdenes pendientes

Al llegar, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles detuvieron al sospechoso. Aunque en un inicio se consideró la posibilidad de procesarlo por allanamiento, las autoridades confirmaron que el arresto se realizó debido a órdenes de aprehensión pendientes.

En videos difundidos por medios como Daily Mail, se observa al sujeto esposado, con la ropa sucia y una patineta cerca de la entrada de la vivienda.

Pese a lo alarmante del episodio, tanto Sprouse como Palvin resultaron ilesos. Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que ambos quedaron profundamente afectados por lo ocurrido.

Además, trascendió que este no sería el primer intento de intrusión en la propiedad de la pareja, lo que ha incrementado la preocupación por su seguridad.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han destacado la rápida actuación del actor para proteger su hogar. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido ni si enfrentará cargos adicionales.

El incidente continúa bajo investigación y la pareja no ha emitido declaraciones oficiales.

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