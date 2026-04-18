Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_18_T083101_518_0b1632b7fd
Escena

Dylan Sprouse somete a intruso en su casa de Hollywood Hills

El actor enfrentó al sospechoso a punta de pistola y lo retuvo hasta la llegada de la policía; no hubo heridos, pero el momento dejó a la pareja conmocionada

  • 18
  • Abril
    2026

El actor Dylan Sprouse vivió momentos de alta tensión luego de enfrentarse a un presunto intruso que intentó ingresar a su residencia en Hollywood Hills, en Los Ángeles, durante la madrugada del viernes 17 de abril de 2026.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ, el incidente ocurrió alrededor de las 12:30 a.m., cuando Barbara Palvin, esposa del actor, detectó movimientos sospechosos en la propiedad y realizó una llamada al 911 para reportar un posible intento de robo.

Mientras se solicitaba apoyo de emergencia, Sprouse decidió confrontar al individuo fuera de la vivienda. Según las versiones difundidas, el actor lo mantuvo a punta de pistola, lo derribó físicamente y lo inmovilizó en el suelo hasta que los oficiales arribaron al lugar.

Fuentes cercanas indicaron que, aunque el actor portaba un arma durante el altercado, no se realizaron disparos.

Una vez que la situación estuvo bajo control, guardó el arma en su funda y la dejó detrás de la reja de su casa.

Detención por órdenes pendientes

Al llegar, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles detuvieron al sospechoso. Aunque en un inicio se consideró la posibilidad de procesarlo por allanamiento, las autoridades confirmaron que el arresto se realizó debido a órdenes de aprehensión pendientes.

En videos difundidos por medios como Daily Mail, se observa al sujeto esposado, con la ropa sucia y una patineta cerca de la entrada de la vivienda.

EH UNA FOTO - 2026-04-18T083048.583.jpg

Pese a lo alarmante del episodio, tanto Sprouse como Palvin resultaron ilesos. Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que ambos quedaron profundamente afectados por lo ocurrido.

Además, trascendió que este no sería el primer intento de intrusión en la propiedad de la pareja, lo que ha incrementado la preocupación por su seguridad.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han destacado la rápida actuación del actor para proteger su hogar. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido ni si enfrentará cargos adicionales.

El incidente continúa bajo investigación y la pareja no ha emitido declaraciones oficiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_femenil_puerto_rico_e6ef3a800e
México golea a Puerto Rico y clasifica al Premundial de Concacaf
EH_UNA_FOTO_2026_04_18_T132222_301_0b483ea097
Agreden a rapera Ice Spice en restaurante de Los Ángeles
belinda_angeles_azules_4700031d6c
Lanzan Belinda y Los Ángeles Azules sencillo para el Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
AP_26109192429054_368032a6de
Robot humanoide rompe marca humana en media maratón en China
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×