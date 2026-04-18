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Escena

Madonna reaparece en Festival junto a Sabrina Carpenter

Madonna sorprendió al público al unirse al show de Sabrina Carpenter en Coachella, marcando su regreso al festival tras más de una década

  • 18
  • Abril
    2026

Madonna sorprendió al público al aparecer como invitada especial durante el show de Sabrina Carpenter en el festival Coachella, generando uno de los momentos más comentados del evento.

La colaboración ocurrió durante el segundo fin de semana del festival, cuando la cantante irrumpió en el escenario en medio de la presentación principal. La aparición marcó su regreso al evento tras más de una década y provocó una reacción inmediata entre los asistentes.

Madonna regresa a Coachella 20 años después

El momento ocurrió mientras sonaban los primeros acordes de “Vogue”, uno de los temas más representativos de Madonna. La artista se unió a Carpenter para interpretar esta canción, seguida de “Like a Prayer”, además de un tema nuevo de su próximo álbum Confessions II

La actuación combinó elementos clásicos con material reciente, en una presentación que integró coreografía, cambios de vestuario y un concepto visual alineado al espectáculo principal de Carpenter.

La participación también tuvo un componente simbólico. Madonna recordó su primera aparición en Coachella en 2006, señalando que este regreso representaba un “momento de círculo completo”.

Durante el show, la artista destacó el papel de la música como elemento de unión, mensaje que compartió frente a miles de asistentes en el escenario principal.

El show de Sabrina Carpenter y sus invitados

La presentación de Carpenter formó parte de su rol como headliner del festival, consolidando su presencia dentro de la industria musical internacional. Su espectáculo incluyó una narrativa visual inspirada en Hollywood, así como múltiples invitados especiales.

En el segundo fin de semana, además de Madonna, participaron figuras como Terry Crews y Geena Davis, ampliando el concepto escénico del show.

La aparición de Madonna se posicionó como uno de los instantes más destacados de Coachella 2026, tanto por el factor sorpresa como por la combinación generacional entre ambas artistas.

El festival, realizado en California, reúne cada año a figuras de distintos géneros musicales y en esta edición tuvo como headliners a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

La colaboración entre ambas cantantes quedó registrada como uno de los momentos centrales del segundo fin de semana del evento.


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