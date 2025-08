El Dj Calvin Harris comparte fotos de su primer hijo

Calvin Harris anunció el nacimiento de su primer hijo, un niño llamado Micah, con su esposa Vick Hope.

"El 20 de julio llegó nuestro chico. ¡Micah está aquí!", escribió este lunes el autor de This Is What You Came For.

El DJ compartió la noticia el 4 de agosto de 2025 a través de Instagram, indicando que el bebé nació el 20 de julio en un parto en casa en Ibiza.

"Tan agradecido. Te queremos mucho Micah", agregó Harris en la publicación, acompañado de tres emoticonos de corazones.

Harris elogió a su esposa, llamándola "superhéroe" por su "sabiduría primal" y expresó su gratitud y amor por su hijo.

También compartió fotos, incluyendo una del parto en una piscina de agua y otra del proceso de convertir la placenta en cápsulas, lo que generó reacciones mixtas entre los fans.

"NO estaba preparada para la foto de la placenta", escribió uno, y otro respondió: "La placenta y las pastillas de placenta no estaban en mi tarjeta de bingo de hoy, pero está bien".

Mientras muchos se apresuraron a felicitar a la pareja, otros dijeron que estaban sorprendidos por la gráfica foto, a la que desde entonces se le ha aplicado una restricción de edad en el sitio de redes sociales.

La cantante Becky Hill estuvo entre quienes elogiaron la decisión de compartir imágenes de la placenta.

"¡Menos mal que no lo desperdiciaste! ¡Eso sí que es magia de diosa!"

