'El Menú' llega a la pantalla con sabor a suspenso

Es un exquisito thriller satírico, que reúne a estrellas como Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy. Se estrena este jueves.

Una selección de situaciones extrañas e inesperadas es lo que El Menú, película de Mark Mylod, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes, ofrecerá a los espectadores que a partir de hoy asistan a las salas de cine.

La trama inicia cuando una pareja, Margot (Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), viaja a una isla para cenar en un restaurante exclusivo, Hawthorn, donde el extraño y mundialmente famoso chef, Julian Slowik (Fiennes), prepara un fastuoso menú degustación para un grupo reducido de comensales. Conforme transcurre la velada aumenta la tensión en todas las mesas, mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados.

La historia nació en la mente de Will Tracy, quien junto a Seth Reiss, creó el guión luego de viajar a una isla para cenar en un restaurante: “Cuando todos nos sentamos a comer vi que el bote que nos había dejado en el muelle se alejaba. Era una isla y me di cuenta de que estaríamos allí sin poder salir por horas, y no podía dejar de pensar en qué pasaría si algo salía mal”, recordó.

Fiennes da vida al huraño chef, para lo cual vio algunos episodios de la serie Chef’s Table y convivió con reconocidos cocineros como Dominique Crenn. “Cuando Dominique me contó acerca de su cocina y cómo le gustaba trabajar, así imaginé la cocina de Slowik: El control y el poder están en la dedicación del personal de la cocina al chef y a su comida.

“No hay gritos ni violencia. Un simple cabeceo, una mirada, algunas correcciones o palabras de aliento murmuradas aquí y allá”, dijo el actor.

Por su parte, Taylor-Joy destacó que su personaje le permitió divertirse e improvisar: “Margot es un enigma. Es bastante sardónica, es dura, graciosa, y muy pero muy rápida. Conoce su trabajo, que es averiguar qué quiere la persona con la que está y convertirse en ese ideal; fue muy divertido interpretarla”.