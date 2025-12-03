Cerrar X
El 'power mexicano' domina los 50 grandes álbumes en español

Kevin Kaarl y Natalia Lafourcade se colocan en el top 3, mientras que Silvana Estrada y Christian Nodal también destacan en la lista de Rolling Stone

  • 03
  • Diciembre
    2025

Como cada año, la revista Rolling Stone publicó su lista de "los 50 grandes álbumes" en español, y en esta edición, destaca el talento mexicano, el cual ocupa dos de los tres primeros lugares.

Se trata de Kevin Kaarl y Natalia Lafourcade que, con sus álbumes "Ultra Sodade" y "Cancionera", respectivamente, se colocaron en el TOP 3 del listado.

Rolling Stone aseguró que con "Ultra Sodade", Kevin Kaarl "explora las distintas etapas de una ruptura amorosa con una sensibilidad desgarradora" y además lo calificó como una de las "las voces más honestas del folk en español".

También, la revista mencionó que, en un año “supremamente interesante para la música” elaborada en la segunda lengua más hablada en el mundo por lanzamientos que superan a los millones de oyentes —como "Lux" de Rosalía o "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny—, también hay un lugar especial para “la orgánica calidez” de Lafourcade.

“Entre la dulce sabrosura de ‘El palomo y la negra’ y la melancolía de ‘Cómo quisiera quererte’, ‘Cancionera’ —con su artesanía del corazón— se siente como un abrazo que reconforta mientras llega la lluvia”, sentencia la reseña sobre el más reciente trabajo musical de la cantautora laureada con más de 20 Latin Grammys.

Además, resaltó como cualidad única del disco "la maternidad y la entrada a una nueva década” de Lafourcade, quien a sus 41 años se convertirá en madre.

Dentro del TOP 10 también se encuentra Silvana Estrada con "Vendrán suaves lluvias", un álbum de estudio que traduce sus pensamientos más íntimos en diez canciones.

En la lista del medio especializado, también se encuentran proyectos como "Pa’l Cora – EP". 02" de Christian Nodal; "Musas en mí" de Arath Herce; "La montaña encendida" del integrante de Café Tacvba, Meme del Real; "El show" de Leonel García; "Indómita" de Belinda y "Au" de Paloma Morphy.


